Verzuimcijfers 2022: in deze sectoren steeg en daalde het verzuim het meest

Het ziekteverzuim is in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Eind 2022 lag het ziekteverzuim op 5,6 procent blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna net zo hoog als in 2000, toen het hoogste verzuim werd gemeten (5,7 procent). Bij een verzuimpercentage van 5,6 procent, wordt er van elke 1000 dagen dat er gewerkt kon worden, er 56 dagen verzuimd. Het ziekteverzuim is in het eerste en het vierde kwartaal vaak hoger dan in het voorjaar en de zomer. Daarom vergelijkt het CBS de cijfers met dezelfde periode uit andere jaren.

Verzuim in de zorg het hoogst

In de meeste bedrijfstakken lag het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Net als in voorgaande kwartalen was het verzuim het hoogst in de zorg. In gezondheids- en welzijnszorg kwam het verzuim in het vierde kwartaal uit op 8 procent. Het hoogste verzuimpercentage werd gemeten in de verpleging, verzorging en thuiszorg (9,3 procent).

Ook in het water- en afvalbeheer nam het verzuim sterk toe. Daar steeg het verzuim van 6,5 procent naar 7,1 procent. Niet eerder werd in deze bedrijfstak zoveel verzuimd.

Laagste verzuim in landbouw en visserij

Binnen de landbouw en visserij lag het verzuimpercentage in het laatste kwartaal van 2022 op 3,3 procent. In deze sector zijn de minste mensen ziek. Vorig jaar kende de financiële dienstverlening het laagste ziekteverzuim. Maar daar steeg het ziekteverzuim dit jaar van 3,0 procent naar 3,4 procent.

Daarnaast werd er binnen de industrie het afgelopen jaar meer verzuimd dan het jaar ervoor (van 6,5 procent naar 6,6 procent). Ook bij de overheid waren meer mensen ziek. Daar steeg het ziekteverzuim van 5,7 procent in 2021 naar 6,4 procent in 2022. In de horeca daalde het verzuim met 0,2 procent naar 4,3 procent.

Verzuim voorkomen en verminderen

Het verzuim stijgt al jaren in Nederland. Voor werkgevers kan verzuim een grote last zijn. Gemiddeld kost verzuim tussen de € 250,- en € 400,- per dag. Verzuim is daarmee één van de risico’s die invloed hebben op het bedrijfsresultaat van uw klant. Het voorkomen en verminderen van verzuim is dan ook belangrijk. U kunt uw klanten hierbij ondersteunen met cijfers en kennis. Meer weten? Lees interessante artikelen hierover op sazas.nl.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas

Bron afbeelding: Kelly Sikkema via Unsplash