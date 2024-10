Bescherm jouw klant tegen de hoge kosten van ziekteverzuim

Verplichte loondoorbetaling en extra verantwoordelijkheden

Als een medewerker ziek is, moet de werkgever de eerste 2 jaar minimaal 70% van het brutoloon doorbetalen. In veel cao’s is zelfs afgesproken dat in het 1e jaar 100% van het loon wordt doorbetaald en in het 2e jaar 70%. Naast de loondoorbetalingsplicht moet de werkgever bij langdurig verzuim ook de medewerker begeleiden bij re-integratie. Na 2 jaar beoordeelt UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan. Als dat niet het geval is, kan UWV eisen dat de werkgever nog maximaal 1 jaar het loon moet doorbetalen.

Wet verbetering poortwachter: belangrijke stappen

Om te voorkomen dat de loondoorbetaling langer duurt dan nodig, is het cruciaal dat jouw klant de Wet verbetering poortwachter volgt. Dit zijn de belangrijkste stappen die een werkgever moet volgen:

Eerste jaar verzuim

Dag 1: De medewerker meldt zich ziek en de werkgever geeft dit binnen 1 week door aan de arbodienst of bedrijfsarts;

Week 6: De arbodienst of bedrijfsarts maakt een probleemanalyse;

Week 8: De werkgever stelt samen met de medewerker een Plan van aanpak op;

Week 42: De ziekmelding wordt doorgegeven aan UWV;

Week 46 t/m 52: Evaluatie van het eerste jaar samen met de medewerker.

Tweede jaar verzuim

Week 88: De medewerker ontvangt een informatiebrief over de WIA-aanvraag;

Week 88 t/m 93: De medewerker stuurt het WIA-aanvraagformulier binnen 3 weken naar UWV;

Week 104: De WIA-beoordeling wordt gepland.

Ondersteuning bij re-integratie

Naast het volgen van de wettelijke stappen, moet de werkgever ook actief bijdragen aan de re-integratie van de medewerker. Dit kan betekenen dat er extra maatregelen nodig zijn, zoals het bieden van scholing, therapie of het aanpassen van de werkplek.

Verzuimkosten beheersen: mogelijke oplossingen

Langdurig verzuim kan een grote financiële impact hebben op een bedrijf. Daarom is het verstandig dat jouw klant overweegt welke oplossingen er zijn om deze kosten beheersbaar te houden. Externe ondersteuning bij re-integratie kan bijvoorbeeld helpen om sneller actie te ondernemen bij verzuim. Dit vermindert de druk op het bedrijf en verkleint de kans op langdurig verzuim.

Informeer jouw klant over verzuimverzekeringen

Hoewel een verzuimverzekering niet verplicht is, kan het voor bedrijven een waardevolle optie zijn om over na te denken. Met een verzuimverzekering worden de kosten van loondoorbetaling bij ziekte gedekt en wordt er vaak ondersteuning geboden bij het re-integratieproces. Het is belangrijk om jouw klant hierover te informeren, zodat zij zelf kunnen beslissen of het voor hen een passende oplossing is.

Samen verzuim voorkomen en verminderen

Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.