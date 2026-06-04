Ziekteverzuim in eerste kwartaal op hoogste niveau in decennia

Werknemers hebben zich in het eerste kwartaal van 2026 vaker ziek gemeld dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het ziekteverzuim op 5,8 procent. Dat betekent dat van iedere duizend te werken dagen er 58 verloren gingen door ziekte.

Hoewel het percentage gelijk is aan dat van het eerste kwartaal van 2025, ligt het duidelijk boven het langjarige gemiddelde. Sinds het midden van de jaren negentig kwam het ziekteverzuim in een eerste kwartaal slechts enkele keren op hetzelfde niveau uit. Alleen in 2022 lag het percentage met 6,3 procent nog hoger.

Seizoensgebonden

Het ziekteverzuim kent een duidelijk seizoenspatroon. In de wintermaanden melden werknemers zich vaker ziek dan in de zomer. Daarom vergelijkt het CBS de cijfers niet met het voorgaande kwartaal, maar met dezelfde periode in eerdere jaren. Griep, verkoudheid en andere virusinfecties behoren nog altijd tot de belangrijkste oorzaken van verzuim.

Net als in voorgaande jaren lag het ziekteverzuim het hoogst in de gezondheidszorg en welzijnssector. In deze bedrijfstak bedroeg het verzuim eerder al ruim 8 procent, met uitschieters tot bijna 10 procent in de verpleging, verzorging en thuiszorg.)

Na een periode waarin het ziekteverzuim in sommige jaren juist afnam, lijken de cijfers erop te wijzen dat het verzuim zich opnieuw op een relatief hoog niveau stabiliseert.

Bron: CBS