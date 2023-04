Exit uit Rusland financieel pijnlijk voor EY en PwC

EY en PwC hebben hun Russische afdelingen voor bijna niets overgedragen aan een groep voormalige werknemers, blijkt uit onderzoek van het FD. De krant heeft becijferd dat de twee accountantskantoren honderden miljoenen omzet in rook zagen opgaan door hun vertrek uit Rusland.

Verkoop EY en PwC

Sinds het zesde Europese sanctiepakket is het accountants en belastingadviseurs verboden om diensten te verlenen aan bedrijven die in Rusland zijn gevestigd en aan staatsfirma’s. Mede vanwege gevoeligheden richting aandeelhouders zijn veel bedrijven tot nu toe echter niet helder over de stappen die ze hebben gezet qua terugtrekking uit Rusland.

PwC blijkt nu de Russische tak voor één symbolische Russische roebel – circa één eurocent – te hebben verkocht. Dat komt naar voren uit niet eerder in de publiciteit gekomen jaarstukken. De kopers zijn een aantal voormalige partners, die de praktijk voortzetten onder de naam Technologies of Trust. Ook EY zou ervoor hebben gekozen de eigen afdeling in Rusland voor ‘praktisch nul euro’ te verkopen aan ex-partners.

Deloitte en KPMG

Bij Deloitte en KPMG liggen de zaken in Rusland iets anders. De beide Big Four-kantoren beperkten hun activiteiten tot advieswerk, terwijl PwC en EY ook controlepraktijken optuigden. Dat ging gepaard met meer risico’s, omdat klantcontracten niet zomaar konden worden verbroken.

