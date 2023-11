PwC hielp Russische oligarchen om via Cyprus sancties te omzeilen

PwC heeft cruciale hulp geboden aan bijna 100 Russische oligarchen die momenteel op sanctielijsten staan. Deze vermogende individuen konden gedurende meerdere jaren discreet hun fortuinen verplaatsen naar Cyprus, ondanks sancties opgelegd door de EU en andere landen na de annexatie van de Krim in 2014 en de Russische invasie in Oekraïne in 2022.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het ICIJ analyseerde meer dan 3,6 miljoen gelekte documenten, genaamd ‘Cyprus Confidential’, van zes offshoredienstverleners op Cyprus, waaronder e-mails, bedrijfsaktes, organigrammen, financiële overzichten en bankformulieren. Deze onthulden dat vermogensbeheerders van PwC Cyprus een sleutelrol speelden door rijke Russische klanten te helpen bij het verschuiven van honderden miljoenen dollars tussen postbusbedrijven.

Het onderzoek identificeerde 25 Russische personen die sancties kregen opgelegd na de Krim-annexatie en nog eens 71 na de Oekraïense invasie, wat leidde tot in totaal 96 gesanctioneerde Russen die hun zakelijke belangen via Cyprus regelden. Met hulp van Cypriotische dienstverleners richtten ze bijna 800 schermvennootschappen op in Cyprus en andere belastingparadijzen.

Gouden paspoorten

Opmerkelijk is dat PwC naar verluidt betrokken was bij een vermogensoverdracht voor de Russische miljardair Aleksej Mordasjov, slechts een dag nadat de EU sancties tegen hem had opgelegd. Daarnaast verkreeg een andere Russische oligarch, Oleg Deripaska, via het omstreden ‘Gouden Paspoorten’-programma van Cyprus in 2017 het Cypriotische staatsburgerschap met de hulp van PwC. Dit programma, waarbij staatsburgerschap aan niet-EU-burgers werd verkocht in ruil voor investeringen, werd in 2020 stopgezet.

Reactie PwC

PwC weigert commentaar te geven op individuele zaken en beroept zich op klantvertrouwelijkheid, maar beweert de EU- en VN-sancties te hebben nageleefd vóór de Russische invasie in Oekraïne. Sindsdien heeft het bedrijf de banden verbroken met 60 klanten vanwege het nieuwe ‘Rusland-gerelateerde sanctiebeleid’.

