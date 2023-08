FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland

Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU) die EenVandaag heeft opgevraagd.

In totaal werden vorig jaar 2.721 financiële transacties als verdacht aangemerkt vanwege de sancties tegen Rusland, waarbij 137 personen of bedrijven op de internationale sanctielijst betrokken waren. De meeste van deze verdachte transacties werden gemeld door Nederlandse banken, advocaten, notarissen, trustkantoren en accountants, hoewel enkele meldingen afkomstig waren van buitenlandse toezichthouders.

Omvang vermoedelijk groter

De verdachte transacties vertegenwoordigen een bedrag van 10,5 miljard euro, maar de daadwerkelijke omvang is vermoedelijk groter. Een aanzienlijk deel van deze transacties gaat door het Nederlandse bankstelsel heen en verlaat vaak het land voordat er actie ondernomen kan worden.

Diverse verdachte transacties hebben al wel geleid tot strafrechtelijke onderzoeken door de FIOD, aangezien overtredingen van de EU-sancties strafbaar zijn. Er zijn doorzoekingen, beslagleggingen en aanhoudingen uitgevoerd naar aanleiding van deze onderzoeken.

Hoofd van de FIU, Hennie Verbeek-Kusters, benadrukt dat vooral het voorkomen van de goederenstroom naar Rusland van groot belang is. Volgens Saskia Rietbroek van de Association of Certified Sanctions Specialists moet er in Europa meer nadruk worden gelegd op handhaving en strengere bestraffing, vergelijkbaar met de aanpak van de Verenigde Staten op dit gebied. Ze roept op tot meer inspanningen binnen Europa om de ingestelde sancties te handhaven voordat de sanctielijsten verder worden uitgebreid.

Bron: EenVandaag