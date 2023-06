EY benoemt 14 nieuwe partners in Nederland

EY verwelkomt wereldwijd 966 nieuwe partners. In Nederland gaat het om 14 medewerkers die promoveren tot partner. Meer dan een derde (34%) van de nieuwe partners wereldwijd is vrouw.

Volgens EY blijkt uit het grote aantal nieuwe partners dat de organisatie sterk groeit en prima presteert. Ook opkomende markten doen het goed. Een derde van de nieuwe partners komt uit deze regio’s. Onder de nieuwe partners zijn er wereldwijd 329 vrouw. Daarmee ligt het aantal vrouwelijke partnerpromoties twee procentpunt hoger dan vorig jaar.

Assurance nam met 304 nieuwe partners (31%) het grootste deel van de promoties voor zijn rekening. Daarna volgden Tax met 268 (28%), Consulting met 262 (27%) en Strategy and Transactions met 111 (11%). Daarnaast zijn er 21 nieuwe partners in business support (2%). De nieuwe partners starten begin juli officieel in hun nieuwe functie.

Nederland

In Nederland zijn 14 nieuwe partners benoemd. Volgens het meest recente jaarverslag telde EY medio 2022 249 partners. Dat zouden er nu dus 263 moeten worden. Hetzelfde jaarverslag vermeldt dat 20 procent van de partners in Nederland vrouw is.