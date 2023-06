Boete voor trustkantoor Lewben wegens niet uitvoeren van audits

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van 10.000 euro opgelegd aan het trustkantoor Lewben Netherlands BV, omdat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren. Dat gebeurde al op 19 januari, maar DNB maakt de sanctie nu bekend.



Overtreding

Op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) moeten trustkantoren tenminste eenmaal per jaar een audit (laten) uitvoeren. ‘Het is belangrijk dat een trustkantoor deze audit jaarlijks uitvoert als extra waarborg voor de integere- en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor. Met de audit wordt namelijk gecontroleerd of het trustkantoor de wet- en regelgeving naleeft. Daarnaast wordt daarmee de uitoefening van de compliancefunctie gecontroleerd’, licht DNB toe.

Boete

DNB heeft vastgesteld dat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren. Daarmee heeft het kantoor de Wtt 2018 en het Btt 2018 overtreden. Voor deze overtreding is aan Lewben een boete van 10.000 euro opgelegd. Er is tegen het boetebesluit niet binnen zes weken bezwaar gemaakt. Daarmee is dat besluit onherroepelijk geworden.