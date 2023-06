OM: ook accountants hielpen mee bij miljardenfraude met dividend

Zeker tientallen mensen en instanties, zoals banken, adviseurs en accountants, hebben sinds 2000 meegewerkt aan dividendstrippen. Dat vermoed het Openbaar Ministerie. De Nederlandse Belastingdienst zou 26 miljard euro zijn misgelopen. In heel Europa en de VS zou het gaan om 147 miljard euro.

Aanhoudingen

Het internationale onderzoek naar de grootschalige fraude met dividendbelasting levert tot nu toe vooral in Duitsland veel aanhoudingen op. In Nederland werd begin deze maand de 53-jarige belastingadviseur Frank V. aangehouden. Zijn woning in Aerdenhout, zijn kantoor en dat van zijn belastingadviseur werden doorzocht. Het OM verdenkt de fiscalist ervan dat hij feitelijk de leiding had over het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting.

Banken, adviseurs en accountants

De omvang van de fraude is ook in Nederland echter nog veel groter dan wat tot nu toe naar buiten is gekomen, vermoed hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. Tegenover de NOS roept hij iedereen die bij het dividendstrippen betrokken is geweest op om zich te melden bij het OM of de FIOD. Wie bereid is om te praten kan in aanmerking komen voor strafvermindering. Justitie hoopt zo beter zicht te krijgen op hoe de ingewikkelde constructies in elkaar zitten. Zwinkels: “Wat we hebben gezien in onze drie onderzoeken is dat de verdachten zich hebben laten bijstaan door banken, adviseurs, accountants. Ons onderzoek richt zich ook daarop. Wij denken dat tientallen, mogelijk honderden mensen betrokkenheid hebben gehad.”

Bron: NOS