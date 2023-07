Omzet Grant Thornton plust ruim 10 procent

Grant Thornton heeft vorig jaar in ons land de omzet vergroot van 76,3 miljoen euro naar 84,4 miljoen euro: 10,6 procent meer dan in 2021. Een derde van de groei komt op het conto van de overname van Avance Impact en Wolfs Company in april vorig jaar. Het verloop nam toe; daarnaast was het kwaliteitsbeheer beter op orde met een halvering van het aantal schendingen van de regels.

Volgens het bedrijf, nummer 11 in de AV Top 50, droegen alle servicelines (assurance, general practice, specialist advisory en specialist tax) bij aan de groei. De overname van Avance Impact en Wolfs Company versterkte met name de sustainability- en impactservices.

Een op vier partners is vrouw

Grant Thornton had wel moeite om de uitstroom in te dammen: er verlieten 117 mensen het bedrijf, tegen 90 in 2021. Het verlooppercentage liep daarmee op tot 21 procent. Dat verloop kon wel ruimschoots worden opgevangen met nieuwe medewerkers: er kwamen er 161 binnen, 31 meer dan het jaar ervoor. ‘Het saldo in- en uitstroom van medewerkers wordt mede beïnvloed door de acquisities op het gebied van sustainability- en impactservices’, tekent Grant Thornton wel aan. Het aandeel vrouwelijke partners steeg van 20 naar 25 procent. De medewerkerstevredenheid steeg licht, van 7,4 naar 7,5.

Helft minder schendingen

Het aantal schendingen van de regels is afgelopen jaar sterk gedaald bij Grant Thornton: het aantal externe schendingen ging van 28 naar 16. Het vaakst (15 keer) ging het daarbij om het niet tijdig archiveren van dossiers. Waar in 2021 nog zes keer de Wwft-registratie op onderdelen niet aan de vereisten voldeed, was dat in 2022 teruggebracht tot nul keer. Het aantal interne schendingen daalde van 41 naar 29. Met name het aantal keren dat een evaluatie van een controleopdracht niet of te laat werd uitgevoerd, is teruggedrongen (van 18 naar 6 keer).