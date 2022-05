Grant Thornton zet met twee overnames verder in op duurzaamheid

Grant Thornton versterkt haar sustainability en impactdienstverlening door het overnemen van Avance Impact en Wolfs Company. De drie voormalig directeur-eigenaren, Edith Kroese en Jacoline Plomp (van Avance Impact) en Esther Wolfs (van Wolfs Company) worden naast Emma Verheijke partner in de duurzaamheidpraktijk van Grant Thornton.

Sinzer sloot in 2019 al aan bij Grant Thornton. Grant Thornton vormt hiermee een expertisecentrum met ruim 40 ervaren consultants voor dienstverlening rondom duurzaamheid en impact. Met gespecialiseerde dienstverlening van strategie en purpose tot het meten van impact, verslaglegging over en verantwoording op milieu, sociale & economische aspecten.

De urgentie van toekomstbestendig ondernemen is helder. Tegelijkertijd verandert de context voor organisaties razendsnel: nieuwe wet- en regelgeving en standaarden rondom duurzaamheid naast veranderende klantvragen en data eisen op een breed scala aan thema’s zowel op sociale-, milieu-, en governance aspecten. Het ondersteunen van organisaties in deze transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie en maatschappij vraagt om zowel brede als diepe expertise. Grant Thornton ziet enorme urgentie om organisaties hierbij te ondersteunen. Daarom breidt het kantoor haar dienstverlening op het gebied van duurzaamheid en impact verder uit.

Toenemende druk op ondernemers

Marcel Welsink, bestuursvoorzitter Grant Thornton: “Ondernemers worden meer en meer verplicht om met hun bedrijfsvoering bij te dragen aan Europese klimaatdoelstellingen en het bestrijden van ongelijkheid. Terwijl we ons voorbereiden op de regels voor duurzame verslaglegging (de CSRD), is de volgende regulering al in zicht: het meetbaar maken van en rapporteren over biodiversiteit. Wij verwachten dat de maatschappelijke en juridische druk de komende jaren alleen maar toeneemt. Niet alleen vanuit allerlei data eisen, maar ook door nieuwe klantbehoeftes, vereiste duurzame verantwoordelijkheid in de keten en het toenemende belang van duurzaamheidsaspecten in tenders. Wij zien veel ondernemers worstelen met de vraag ‘Hoe dan?’. Zij hebben nu vooral behoefte aan een expert die hen daarbij ondersteunt op een praktische manier. Onze duurzaamheidspraktijk biedt die expertise al, maar door de snelle ontwikkelingen in het veld ontstond de behoefte om op te schalen en technisch te verbreden. Daarom halen we diepgaande, specialistische kennis in huis op dit brede thema.”

Waardevolle uitbreiding op bestaande dienstverlening

De dienstverlening van Avance Impact sluit naadloos aan op de advisering van de sustainability en impact praktijk van Grant Thornton, met een focus op de publieke sector, non profits en impact investeerders. Grant Thornton wil de expertise van Avance breder inzetten en vertalen naar de mkb- en mid-corporatemarkt. Een markt waarin Avance al actief is maar samen met Grant Thornton nog meer impact kan maken. Het gecertificeerde opleidingsaanbod van Avance is een waardevolle toevoeging aan de dienstverlening waarmee Grant Thornton niet alleen impactmanagers of zelfs sustainability officers opleidt maar ook de mkb’er op weg helpt om kennis te vergaren. Edith Kroese: “Met ruim 25 jaar ervaring in het sturen op impact en duurzaamheid zorgen we er samen nóg beter voor dat impact- en duurzaamheidsbeleid net zo hoog op de agenda komt te staan als HR- beleid of finance. Zowel bij ondernemers, investeerders als overheid, want aan een duurzame samenleving moeten alle partijen bijdragen”.

Wolfs Company versterkt Grant Thornton met haar voortrekkersrol op het gebied van biodiversiteit en milieu-impact op nationaal en internationaal niveau. Zij blinkt uit in jarenlange diepgaande ervaring in het ontwikkelen van de ‘business case for nature’ door het meten, berekenen en waarderen van environmental impact, waaronder biodiversiteit. Bedrijven en financiële instellingen krijgen steeds vaker de vraag om scenario-analyses te maken op hun impact op milieu en de bedrijfsrisico’s die daarmee samenhangen. Wolfs Company brengt in kaart hoe biodiversiteit zich verhoudt tot het bedrijfsresultaat en wat de financiële waarde daarvan is. Daarmee maakt zij zowel de risico’s als kansen inzichtelijk van duurzaam ondernemen. Esther Wolfs: “Door bundeling van onze ervaring op zowel sociaal als natuurlijk kapitaal, weten wij als geen ander hoe we bedrijven en ngo’s klaar kunnen stomen voor een duurzame toekomst. Samen versnellen we de positieve impact van duurzaam ondernemen.”

Focus op advisering vanuit maatschappelijk belang

Grant Thornton biedt ondernemers zowel duurzaamheidsadvies als controle op de verantwoording. Op dat snijvlak speelt een onafhankelijkheidsdilemma waarover nog veel discussie is, zowel vanuit Europese regelgeving als vanuit toezichthouders en beroepsgroepen in Nederland. Mag een accountant nog wel de controle doen van de financiële en/of niet-financiële rapportage als zij de klant ook adviseert. Bestuursvoorzitter Marcel Welsink zegt daarover: “Die discussie gaat vermoedelijk nog jaren duren en het is maar de vraag wat daar uitkomt. Voor ondernemers is deze discussie echter op dit moment niet relevant. Zij hebben nu primair behoefte aan een goed advies en begeleiding op het gebied van impact. Het is belangrijk voor de maatschappij dat ondernemers nu stappen zetten. Zo blijven ze relevant en voorkomen dat ze out of business gaan. Daarom focussen wij ons op de rol van adviseur om organisaties te helpen. Als straks blijkt dat wij bij onze bestaande klanten niet de controle mogen doen, omdat wij hen adviseren over impactstrategie en rapportage (wat ik heel logisch vind) dan zorgen wij ervoor dat de controle van het duurzaamheidsverslag door een andere partij gedaan wordt.”

Foto vlnr: Esther Wolfs, Marcel Welsink, Edith Kroese, Emma Verheijke en Jacoline Plomp