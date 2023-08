Geen 12, maar 99 werknemers: celstraffen voor belastingfraude

Twee voormalige eigenaren van een restaurant in het Drentse Schipborg zijn veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechter acht bewezen dat ze vier jaar lang belastingfraude hebben gepleegd en daardoor 450.000 euro ten onrechte in eigen zak hebben gestoken.

Een man en een vrouw runnen van 2015 tot 2019 een restaurant, dat op naam van de vrouw staat. Maar ze laten na om in 2016, 2017 en 2018 aangifte inkomstenbelasting te doen.

99 medewerkers

Aangiften loonbelasting worden tussen 2015 en 2019 wel gedaan, maar die rammelen. De Belastingdienst legt aanslagen op, die niet worden betaald. Dat leidt in 2019 tot een onderzoek – maar de informatieverzoeken worden niet beantwoord. In november vraagt de fiscus het faillissement aan. De Fiod wordt ingeschakeld en die voelt onder anderen de boekhouder aan de tand. Die geeft toe dat ‘de administratie een warboel’ was. Hij kreeg wel administratie aangeleverd, maar volledig was die niet. De boekhouder berekende wel keurig hoeveel loonbelasting moest worden afdragen, maar die werd niet betaald.

In de loonaangifte werden gedurende vier jaar twaalf medewerkers opgegeven, maar in werkelijkheid hebben in die tijd 99 mensen in het restaurant gewerkt. Alleen kregen de meesten van hen hun salaris contant betaald en dat werd niet geadministreerd. De Groningse eigenares vindt zelf ook dat er sprake was van ‘totaal mismanagement’, zo verklaarde ze al tegenover de Fiod.

Boekhouder zei niets

De vrouw maakte tussen 2016 en 2019 in totaal ruim 230.000 euro van zakelijke rekeningen over naar een privérekening. Voor kleinere uitgaven deed ze daarnaast regelmatig een greep in de kassa. Zelf beschouwde ze die bedragen niet als inkomsten, dus ze zag geen reden om daar opgave van te doen bij de Belastingdienst. Het stel probeert de boekhouder naar voren te schuiven: die heeft hen er immers nooit op gewezen dat er sprake zou zijn van zwartwerken en belastingfraude. Maar de rechtbank vindt dat zij zelf meer vragen hadden moeten stellen en oordeelt dat zij nalatig zijn geweest.

De 47-jarige vrouw vindt haar vriend verantwoordelijk, omdat hij het aanleveren van de administratie voor de inkomstenbelasting moest regelen. ‘Maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. lk wilde het eerlijk gezegd ook niet weten. Hoe verder van mijn bed, hoe mooier de show. lk deponeerde mijn problemen bij iemand anders’, zo verklaarde ze aan de Fiod.

Beiden worden veroordeeld tot 240 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Het OM had een jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist. De rechtbank heeft het stel lagere straffen opgelegd omdat de man gezondheidsproblemen heeft en de vrouw financieel aan de grond zit.

