PKF Wallast voegt zich bij HLB Witlox Van den Boomen en Koenen en Co

HLB Witlox Van den Boomen en Koenen en Co bekrachtigden eerder dit jaar hun samenwerking. Nu volgt de aankondiging dat ook PKF Wallast tot het nieuw te vormen advies- en accountantskantoor gaat behoren. De nieuwe organisatie zal naar verwachting in de top 10 van advies- en accountantsorganisaties in Nederland belanden, met een netwerk van 15 vestigingen in de economische groeiregio’s van Zuid- en West-Nederland. De gecombineerde organisatie heeft een gezamenlijke omzet van 130 miljoen euro en biedt werk aan ruim 1.100 medewerkers. In 2023 blijven de drie organisaties nog zelfstandig onder eigen naam opereren. Begin 2024 treden zij als nieuw, gezamenlijk merk naar buiten.

PKF Wallast

PKF Wallast is een dienstverlener op financieel, fiscaal en bedrijfsjuridisch gebied. Het bedrijf opereert vanuit vijf locaties in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Delft, Woerden en Alphen aan den Rijn). De omzet bedraagt 32 miljoen euro en er werken circa 250 medewerkers.

Stefaan Rodts, bestuurder PKF Wallast en (beoogd) CSO van de nieuwe organisatie, is verheugd over de nieuwe samenwerking: “Onze gedeelde visie en aanpak verbindt onze partijen en vormt de basis voor een vruchtbare samenwerking. Dankzij de schaalvergroting en het robuuste netwerk van vestigingen in zowel Zuid- als West-Nederland, kunnen we onze krachten bundelen om onze accountancy- en adviesdiensten van nog hogere kwaliteit te voorzien. Daarnaast biedt dit nog meer kansen voor bestaande en toekomstige collega’s. We gaan voor top werkgeverschap door verder te investeren in opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en een mensgerichte cultuur.”

Het samengaan is een belangrijke strategische keuze, licht Stephan Seijkens, CEO van de nieuwe organisatie, toe: “Onze visie is om het meest toonaangevende accountancy- en advieskantoor van Nederland te worden dat altijd klaar staat om ambitieuze ondernemers te ondersteunen. Door deze samenwerking kunnen we optimaal inspelen op digitalisering, onze kwaliteit naar een nog hoger niveau tillen, en een verdere versteviging van onze (arbeids-)marktpositie creëren. Daarnaast heeft onze cliënt steeds meer behoefte aan specialistisch advies waar wij met onze hoogwaardige kennis vanuit onze multidisciplinaire aanpak op inspelen.”