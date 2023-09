Vlaamse campagne werpt vruchten af: meer studenten kiezen accountancy

Een initiatief van acht Vlaamse accountantskantoren en hogescholen om jongeren meer te interesseren voor een baan in de accountancy lijkt succes te hebben: dit studiejaar is het aantal nieuwe postacademische studenten verdrievoudigd.

Accountants en boekhouders horen bij de zuiderburen tot de tien beroepen met het grootste personeelstekort. Nikolas Vandelanotte, eigenaar van een accountants- en auditkantoor in Kortrijk (600 medewerkers), pakte daarom met zeven andere kantoren en met Vlaamse hogescholen de handschoen op en startte een campagne om het beroep aantrekkelijker te maken voor jongeren. Volgens de West-Vlaamse hogeschool Vives werpt dat zijn vruchten af: een vernieuwde post-academische opleiding kan dit jaar 31 nieuwe kandidaten verwelkomen. Dat waren er vorig jaar nog maar 11. Vives juicht niet te snel, want voor de reguliere opleidingen blijven de inschrijvingen nog op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Vandelanotte is tevreden, ‘ook al gaat het dan alleen om een groei in het postgraduaat waar je studenten vindt die al helemaal overtuigd zijn van de aantrekkelijkheid van de job en vrij dicht bij het werkveld staan’, zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. ‘Het blijft moeilijker om scholieren uit het secundair onderwijs te overtuigen. We gaan dus ook de komende jaren campagnes moeten blijven uitwerken.’

Nieuwkomers trekken met vertrekpremie

Vandelanotte, die het grootste familiebedrijf in de Belgische accountantsbranche bestiert, hanteert zelf sinds vorig jaar paradoxaal genoeg een vertrekpremie om mensen te werven: ‘Het idee daarachter is dat wij ervan overtuigd zijn dat wanneer je moet kiezen tussen een job bij Vandelanotte of een geldpremie, je voor de job kiest. Wie start bij ons, en na één maand toch de klik niet voelt en beslist te vertrekken krijgt een premie van 2.500 euro.’ Die premie heeft het kantoor tot nu toe op zak kunnen houden, terwijl er wel 36 nieuwkomers zijn. Vertrekpremie die niet hoeft te worden uitgekeerd, gaat in de pot voor feestjes.

Bron: De Krant van West-Vlaanderen