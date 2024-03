AFM en BFT: beleid integriteitsrisico’s bij accountants goed, uitvoering kan beter

Middelgrote accountantsorganisaties hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het opstellen van beleid voor systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA), volgens een gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het onderzoek omvatte 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning.

Ruimte voor verbetering

De accountantsorganisaties beschikken nu over systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA)-beleid, blijkt uit het rapport. Dat is een verbetering ten opzichte van een onderzoek uit 2017-2018, toen dit veelal ontbrak. Wel is er ruimte voor verbetering, concluderen de toezichthouders. Het beleid is vaak te algemeen geformuleerd en niet specifiek afgestemd op de cliëntenportefeuille. Bovendien worden nieuwe integriteitsrisico’s, zoals cybercrime en greenwashing, nog onvoldoende geïdentificeerd.

Uitvoering

Een punt van zorg is de uitvoering van het integriteitsrisicobeleid. Vooral bij het identificeren van risico’s in de opdrachtacceptatie- en -continuatiefase zijn er tekortkomingen. Dat werkt door in de kwaliteit van de risicoanalyse en de uitvoering van (controle)werkzaamheden, constateren AFM en BFT. Zo ontbreken specifieke branche-gerelateerde risico’s vaak.

Verder blijkt uit het onderzoek dat er door de accountantsorganisaties nu vaak nog onvoldoende wordt vastgelegd waarom de geïdentificeerde integriteitsrisico’s uiteindelijk wel of niet worden meegewogen in hun risicoanalyse. Risico’s worden hierdoor te impliciet overwogen en ook niet voldoende vastgelegd.

Bovendien schieten de genomen maatregelen om de geïdentificeerde integriteitsrisico’s aan te pakken vaak tekort. In meer dan de helft van de gevallen worden er onvoldoende specifieke werkzaamheden verricht om het risico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Daarnaast worden kwaliteitswaarborgen onvoldoende specifiek ingezet.

Onderzoek

Het onderzoek is voor het eerst gezamenlijk uitgevoerd door AFM en BFT, vanwege de overlap van toezichtgebieden: een integere en beheerste bedrijfsvoering bij accountantsorganisaties en de naleving van wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Het rapport biedt inzicht in veelvoorkomende valkuilen en bevat ‘good practices’ die direct kunnen worden toegepast om het integriteitsrisicobeleid te verbeteren. De bevindingen benadrukken het belang van voortdurende inspanningen om integriteitsrisico’s effectief aan te pakken in de accountancysector.

Onderzoek: SIRA: van analyse naar beheersing (pdf).