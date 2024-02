Europese Commissie wijzigt lijst derde landen met een hoog risico

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BFT meldt dat de Europese Commissie op 12 december 2023 via de Gedelegeerde Verordening 2024/163 wijzigingen heeft aangebracht in de lijst. De volgende landen zijn met ingang van 7 februari 2024 geschrapt als derde land met een hoog risico:

Jordanië;

Kaaimaneilanden.