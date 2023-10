Persoonlijk pensioenadvies voor rekening werkgever: belast loon of niet?

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de vraag of sprake is van (belast) loon als de werkgever de kosten van (aanvullend) persoonlijk pensioenadvies voor zijn rekening neemt.

Aanleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen (Wtp) per 1 juli 2023 zijn pensioenuitvoerders op grond van artikel 48a van de Pensioenwet (PW) verplicht deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes. Dit artikel luidt als volgt:

“Keuzebegeleiding

De pensioenuitvoerder begeleidt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde op een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst, zorgt voor de inrichting van de keuzeomgeving en stelt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde daarmee in staat om een passende keuze te maken.”

In de Memorie van Toelichting is opgenomen dat de verplichte begeleiding geldt voor de keuze die de werknemer moet maken binnen de pensioenregeling van de pensioenuitvoerder en niet voor meerdere regelingen van één of meerdere pensioenuitvoerders (Kamerstukken II 2021/22, 36067, nr.3

Antwoord

Het antwoord luidt: Ja, er is voldaan aan de voordeels-, verstrekkings- en causaliteitseis. Een nadere beschouwing daarop is te vinden bij het door de Belastingdienst gepubliceerde standpunt.