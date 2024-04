‘Winst bedrijven twee keer zo hard gestegen als de lonen’

Beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar 11 procent meer winst voor belasting geboekt. De personeelskosten stegen veel minder: met 5 procent, zo constateert vakbond FNV in het onderzoeksrapport ‘Jaarverslag van de BV Nederland 2023’.

De bond dook in de jaarverslagen van 70 beursgenoteerde bedrijven. De winstgroei van vorig jaar komt bij de groei van 36 procent over de periode 2019-2022. De groei is volgens de FNV extra opvallend omdat de omzet in 2023 gelijk bleef. ‘Bedrijven maken minder kosten en halen meer winst op, terwijl de boodschappen duur blijven en wij als samenleving steeds meer betalen’, zegt bestuurslid Petra Bolster Logischerwijs vergroten de 2023-cijfers de kloof tussen de salarissen van werknemers en de winsten van bedrijven.

Minder belasting betaald

De vakbond is er door deze cijfers niet van overtuigd dat het verdienvermogen van bedrijven onder druk staat, zoals ze stellen. ‘Hun winstcijfers laten iets anders zien. Bovendien betaalden bedrijven naar verhouding minder belasting, want de winst na belasting steeg harder dan de winst voor belasting.’ De uitkeringen aan aandeelhouders stabiliseerden in 2023 en bleven daarmee volgens de vakbond op een ‘bijzonder hoog niveau’. FNV bepleit dat bedrijven moeten investeren in hun werknemers, de samenleving en hun eigen toekomst en niet alleen in hun aandeelhouders. ‘Iedereen moet evenveel bijdragen aan een gezond en leefbaar Nederland.’

Bron: ANP