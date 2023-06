Goedkeurende verklaring jaarcijfers Value8, De Vries: ‘tekenend accountant verdient een award’

De controle van de jaarrekening 2022 van Value8 is afgerond en de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, meldt het investeringsfonds in een aandeelhoudersbrief. “Daarmee voldoet Value8 aan de wettelijke verplichtingen en kunnen aandeelhouders en beleggers beschikken over gecontroleerde cijfers”, aldus het bedrijf onder leiding van Peter Paul de Vries.

Het Portugese accountantskantoor CFA nam de jaarrekeningcontrole voor haar rekening, nadat Value8 in Nederland geen OOB-accountant bereid vond om die taak op zich te nemen. Daar kwam flinke kritiek op, want aan het Portugese accountantskantoor kunnen minder kwaliteitseisen worden gesteld dan aan Nederlandse kantoren. De NBA toonde zich bezorgd en er werden Kamervragen gesteld over de kwestie.

‘Tekenend accountant Johan Visch verdient een award’

In een woord van dank op de website van Value8 spreekt De Vries zijn dank uit aan CFA en tekenend accountant Johan Visch: “Een speciaal woord van dank aan de tekenend accountant Johan Visch. Toen wij op 9 mei jongstleden de engagement letter tekenden was dat met een ander tekenend registeraccountant. Door de hetze tegen de EU-route en de druk die op hem werd uitgeoefend, kreeg hij gezondheidsproblemen die zodanig waren dat hij het werk niet meer kon verrichten. Ook een tweede accountant zag – mede na publiciteit – af van de positie van tekenend accountant. Gelukkig bleek Visch daartoe wel bereid. Visch is een uitstekend accountant, een vakman die minutieus de regels volgt en alles doet om een controle op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau uit te voeren. Dat hij eerder een sanctie heeft gekregen, doet daar niet aan af. We hebben expliciet aan de NBA-voorzitter en de Accountantskamer gevraagd of dat een belemmering zou moeten vormen. Beiden hebben benadrukt dat er geen enkel beletsel is voor de betreffende accountant om zijn werkzaamheden te verrichten.

Ik wil daarin een stapje verder gaan. Gegeven de situatie dat de bestaande oob-kantoren weigeren om de beursfondsen zonder accountant te controleren is het bewonderenswaardig dat hij het maatschappelijk belang van de controle heeft laten prevaleren boven zijn eigen belang. En dat hij daarbij het persoonlijke risico van hier en daar een hatelijk artikel in de pers op de koop toe heeft genomen. Visch verdient wat mij betreft een award voor zijn moed en maatschappelijk engagement. En niets minder.”

Sneer NBA

De NBA krijgt van De Vries een sneer: “Value8 heeft het probleem opgelost. Voor Value8. In het kielzog zijn de vennootschappen MKB Nedsense en IEX Group, waarin Value8 de grootste aandeelhouder is, in contact getreden met CFA over de controle van de jaarrekening 2022. Maar het structurele probleem ligt er nog in volle omvang. De NBA pleit voor meer (Nederlandse ) oob-accountantskantoren, maar er is nog niet een eerste teken van de verwezenlijking daarvan. Gratuit. Er is immers nog geen enkel Nederlands accountantskantoor dat de ambitie heeft uitgesproken om een oob-status aan te vragen of te verwerven.”