NBA publiceert Publieke Managementletter over uitdagingen energietransitie

De Signaleringsraad van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een Publieke Managementletter (PML) gepubliceerd over de rol van de externe accountant in de energietransitie. Naar aanleiding van de bevindingen is besloten een netwerk op te richten voor accountants die actief zijn in of voor de energiesector.

In het Nederlandse pakket van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan speelt de energietransitie een grote rol. De CO2 uitstoot moet in 2030 met 55 procent gereduceerd zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs met 95 procent. Dat maakt de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie een grote opgave.

Omdat onze maatschappelijke welvaart en economische processen zo verweven zijn met het gebruik van energie raakt de energietransitie iedere hoek van de samenleving. Die veelomvattendheid van de energietransitie leidt logischerwijs ook tot de vraag welke rol de externe accountant kan of moet spelen. In haar vandaag verschenen Publieke Managementletter (PML) gaat de NBA-Signaleringsraad in op deze belangrijke vraag.

Net als de technologie voor de energietransitie is ook de wijze van rapporteren volgens de nieuwe CSRD-verslaggevingsregels work-in-progress. Tegelijkertijd bestaat er een grote maatschappelijke behoefte aan betrouwbare informatie over of een onderneming op koers ligt met haar duurzaamheidsprestaties. Er is een groot tekort aan betrouwbare data.

De onzekerheden worden nog versterkt door de dynamiek waarin we ons bevinden zoals geopolitieke spanningen, maatschappelijke weerstand, bijvoorbeeld tegen het aanleggen van de nodige energie-infrastructuur.

De energietransitie vraagt bij uitstek dat accountants met een brede en toekomstgerichte blik hun functie kunnen uitoefenen om hierin een rol van betekenis te spelen.

In de PML ‘Zicht op Omschakeling’ staan vijf signalen, ieder voorzien van aanbevelingen voor de diverse spelers in de keten, zoals bestuurders, toezichthouders en accountants. Deze signalen zijn:

De energietransitie brengt veel onzekerheden en dilemma’s met zich mee voor alle bedrijven; Onderlinge afhankelijkheden in ketens zijn groot; Er zijn niet alleen grote risico’s, maar ook kansen; Het belang van ‘niet-financiële informatie’ wordt groter en vereist anders meten en waarderen; De energietransitie confronteert ook de accountant met onbekende vraagstukken.

Elk van de signalen is voorzien van een aanbeveling om de samenwerking in de keten te versterken. De energietransitie kan, zo stelt de publicatie, alleen slagen als alle betrokken partijen daarin hun verantwoordelijkheid nemen.