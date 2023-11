Rapportage personenmobiliteit: 84 procent bedrijven is er nog niet mee bezig

Bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten vanaf januari gaan rapporteren over het werkgebonden vervoer van hun personeel en de geregistreerde kilometers vertalen in CO2-uitstoot. Volgens Stimular, organisatie die helpt met duurzaam ondernemen, heeft 84 procent van de bedrijven de data echter nog niet op orde.

‘Dit is niet alleen zorgwekkend in het kader van de wetgeving, maar geeft ook aan dat de meeste bedrijven nog geen grip hebben op dit thema’, aldus Stimular. ‘Terwijl mobiliteit ook na de lockdowns ongeveer 40 procent van de CO2-footprint van een gemiddeld kantoor beslaat.’

Meeste bedrijven registreren alleen autokilometers

Aanbieder van mobiliteitskaarten XXImo en bureau Markteffect deden onderzoek bij werkregers en daaruit blijkt ook dat 61 procent van hen zegt een deel van de registratie op orde te hebben. Dan gaat het met name om autokilometers zonder specificatie naar soort brandstof. Het aandeel openbaar vervoer en fietskilometers is nog erg laag, aldus Stimular. ‘Ook is veel winst te boeken door op echte groene elektriciteit te rijden. Verder blijft het verminderen van de afgelegde kilometers zelf de meest effectieve maatregel, hoewel hierin natuurlijk al veel in is veranderd sinds de pandemie.’

Te lage CO2-factoren

De organisatie geeft aan dat alleen rapporteren over uitstoot onvoldoende inzicht geeft in de voortgang op duurzame mobiliteit. ‘De registratieplicht is een goede opstap naar uitgebreidere monitoring. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat de huidige registratieregels niet alle zakelijke kilometers meenemen en de rekentool uitgaat van te lage CO2-factoren. We raden aan een footprint-tool, zoals de Milieubarometer, te gebruiken om een realistische footprint van het vervoer te berekenen.’