Denktank: grote concerns zwijgen in jaarrekening over gevolgen uitstoot klimaat

Grote vervuilende bedrijven vermelden in hun jaarrekeningen vaak niets over de gevolgen die hun uitstoot heeft voor het klimaat. Dat stelt de financiële denktank Carbon Tracker. Zowel de bedrijven als hun accountants laten beleggers in het ongewisse, volgens Carbon Tracker.

Slechts in 37 procent van de onderzochte jaarrekeningen worden beleggers enigszins geïnformeerd over de financiële risico’s die verband houden met klimaatverandering. Bij de resterende 63 procent kunnen beleggers niet zien of de klimaateffecten in de balans zijn verwerkt. “Zij hebben dus geen inzicht in de standpunten van het management”, aldus Carbon Tracker.

Tot de 140 onderzochte bedrijven behoren Shell, Unilever, Berkshire Hathaway, Chevron, ExxonMobil, General Electric, Procter & Gamble, Walmart, Toyota, Hitachi, Honda, Bayer, Thyssenkrupp, Danone en Saudi Aramco. De meeste jaarrekeningen van deze bedrijven worden gecontroleerd door de vier grote accountantskantoren: Deloitte, EY, KPMG en PwC.

Deze bedrijven zijn zelf blootgesteld aan klimaatrisico’s, die grote gevolgen kunnen hebben op hun eigen balansen en kasstromen, stelt de denktank. “Beleggers en toezichthouders hebben dringend behoefte aan informatie over hoe bedrijven dit vandaag de dag weergeven in hun jaarrekeningen. Als beslissingen gebaseerd worden op onvolledige of onjuiste informatie, dan kunnen investeerders, inclusief pensioenfondsen en particuliere aandeelhouders, aanzienlijke financiële verliezen oplopen.”