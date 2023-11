Boekhouder van ‘klokjesman’ hoort 3 jaar eisen

In de rechtszaak rondom het witwasnetwerk van overleden ‘klokjesman’ Nico van E stond deze week ook diens boekhouder voor de rechter. Robbert van G, die onder meer facturen zou hebben vervalst, hoorde drie jaar celstraf tegen zich eisen.

Het begint met een onderzoek naar Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. In het dossier duikt vaak de naam op van Rotterdammer Nico van E. Ook in een ander onderzoek, naar de toenmalige schoonzoon van Otto, komt de naam van Nico van E geregeld voor. In de onderwereld staat hij bekend als de ‘klokjesman’: hij handelt in peperdure horloges van merken als Rolex, Patek Philippe en Richard Mille. Dergelijke klokjes zijn populair onder criminelen om geld wit te wassen. De horloges zijn waardevast, klein en makkelijk te vervoeren.

Fraude

Nico van E krijgt hulp van onder meer boekhouder Robbert van G. Die maakt tientallen keren valse facturen op voor horloges. Justitie ontdekt dat rondom Van E dubieuze bedrijfjes worden opgericht. Klaas Otto start bijvoorbeeld de onderneming Horizonwatchers en Van E. gaat bij hem in dienst werken. Volgens het Openbaar Ministerie is het een klassieke witwasconstructies: iemand gaat zogenaamd bij iemand anders in dienst werken, de medewerker betaalt contant zijn brutoloon aan de ‘baas’ en die betaalt het keurig als salaris uit. De boekhouder helpt om bedrijfjes op te richten voor de kinderen van Nico van E zodat ze aan elkaar kunnen factureren. ‘Uw boekhouder neemt het niet zo nauw,’ zegt Justitie in een eerdere fase tegen de ‘klokjesman’.

Overleden

In het najaar worden Nico van E en diens zoon, werkzaam in het ‘familiebedrijf’, opgepakt. Deze week kwam de zaak voor bij de rechtbank Breda. Zonder Nico van E. De zeventiger is afgelopen mei overleden. Het openbaar ministerie eist tegen negen personen gevangenisstraffen. Boekhouder Robbert van G zou volgens het OM drie jaar achter de tralies moeten. De uitspraak is op 5 maart 2024.

Bron: AD