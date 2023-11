Hoge Raad: Deliveroo-bezorger valt onder cao

Deliveroo-bezorgers zijn niet alleen werknemer, maar vallen ook onder de cao voor het beroepsgoederenvervoer, zo heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. Het inmiddels uit Nederland vertrokken platformbedrijf moet daarom (gewezen) werknemers ook pensioenopbouw bieden en tonnen aan achterstallige premies betalen.

De Hoge Raad had eerder al geoordeeld dat de maaltijdbezorgers geen zelfstandigen, maar werknemer waren. Deliveroo was nog in cassatie gegaan in een zaak die draaide om de vraag of op hen dan de cao voor het beroepsgoederenvervoer van toepassing was. Het bedrijf vond van niet, onder meer omdat die cao nooit bedoeld was voor ongemotoriseerd vervoer. Maar dat maakt nog niet dat de cao niet (ook) kan gelden voor maaltijdbezorging per fiets, oordeelde het hof eerder en dat oordeel is nu door de hoogste rechter bevestigd. Maaltijdbezorgen valt onder de noemer ‘vervoer van goederen over de weg’ en de term ‘vervoer’ impliceert niet dat er een specifiek soort vervoermiddel moet worden gebruikt.

Ook gevolgen voor andere platformbedrijven

Voor de FNV, die de zaak had aangespannen, is het een logisch vervolg op de eerdere uitspraak van maart waarin de Hoge Raad oordeelde dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers zijn en geen zelfstandigen. ‘Werknemers vallen onder een cao met een vast uurloon, toeslagen en vakantiegeld en hun loon wordt doorbetaald tijdens wachttijd, ziekte en vrije dagen. Maaltijdbezorgers op de fiets vallen ook onder de cao en niet alleen vrachtwagenchauffeurs zoals Deliveroo beweerde. Deliveroo mag dan uit Nederland vertrokken zijn, deze uitspraak geldt ook voor andere platformbedrijven, zoals Uber Eats die denken over de ruggen van de bezorgers hun winst op te kunnen pompen.’ De Hoge Raad heeft in het oordeel vandaag op verzoek van het pensioenfonds ook bevestigd dat de werknemers van Deliveroo naast de cao ook recht hebben op pensioenopbouw, voegt de bond eraan toe.

FNV heeft ook tegen andere platformbedrijven als Temper en Uber rechtszaken lopen en vindt dat de overheid schijnopdrachtgeverschap moet aanpakken. ‘Laat deze uitspraak dan ook een waarschuwing zijn voor alle andere platforms die cao’s en regelgeving ontduiken en procedures traineren.’

Volgens de Volkskrant moet Deliveroo met terugwerkende kracht nog 640.000 euro aan pensioenpremies gaan betalen.