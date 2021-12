Deliveroo gebonden aan cao, moet pensioenpremies afdragen voor bezorgers

Het gerechtshof Amsterdam heeft in twee uitspraken beslist dat Deliveroo onder de cao valt en wordt aangemerkt als deelnemer in het pensioenfonds beroepsvervoer.

Eerder dit jaar oordeelde het gerechtshof al dat de bezorgers bij Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De twee nieuwe uitspraken hebben onder meer tot gevolg dat Deliveroo met terugwerkende kracht vanaf 2015 de cao moet toepassen op bezorgers die voor haar hebben gewerkt en pensioenpremies moet afdragen.

Cao en verplichtstellingsbesluit pensioenfonds

De zaak draait om de uitleg van de werkingssfeerbepaling van respectievelijk de cao en het verplichtstellingsbesluit van het pensioenfonds beroepsvervoer. Die uitleg gebeurt aan de hand van door de Hoge Raad ontwikkelde maatstaven.

Bezorgen/vervoeren is kernactiviteit

Volgens het hof is de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van maaltijden. Daarbij speelt een rol dat Deliveroo veel minder kantoorpersoneel heeft dan bezorgers, dat een belangrijk deel van de bedrijfskosten van Deliveroo samenhangt met de bezorgactiviteit en dat de afspraken met de aangesloten restaurants in het merendeel van de gevallen een commissie omvat voor het bezorgen van de maaltijden. In de overeenkomst met de bezorgers is opgenomen dat zij zich hoofdzakelijk bezighouden met het bezorgen – en daarmee vervoeren – van maaltijden. Volgens het hof maakt het niet uit of het vervoeren met een auto, scooter of (bak)fiets gebeurt.

De conclusie die hieruit is te trekken is dat Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer valt en verplicht moet deelnemen in het bedrijfstakpensioenfonds beroepsvervoer. In 2019 kwam de kantonrechter in Amsterdam al tot dezelfde conclusie. Die uitspraken zijn nu dus door het hof bekrachtigd.