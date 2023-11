Pensioenfondsen vrezen financiële druk door arrest Hoge Raad over zzp’ers

Pensioenfondsen in Nederland vrezen claims van schijnzelfstandigen na een recente uitspraak van de Hoge Raad over maaltijdbezorgers van Deliveroo, die daardoor met terugwerkende kracht recht op pensioen hebben. Dat kan de pensioenfondsen volgens berekeningen van de Pensioenfederatie mogelijk 1,3 miljard euro gaan kosten.

Arbeidsrechtadvocaat Ruben van Arkel van Sparkel Advocatuur & Mediation benadrukt tegenover BNR dat de zorgen van pensioenfondsen reëel zijn, gezien het aanzienlijke aantal schijnzelfstandigen in Nederland. Velen hebben weliswaar de status van zzp’er, maar in feite hebben ze een arbeidsovereenkomst met het recht op pensioenopbouw.

Demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip werkt aan een wet om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Van Arkel merkt op dat de geest van deze wet niet sterk afwijkt van het recente arrest van de Hoge Raad. De mogelijke extra kosten voor pensioenfondsen roepen vragen op over wie uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn, vooral als werkgevers niet langer beschikbaar zijn of niet in staat zijn de kosten te dekken.

Indexatie

Van Arkel wijst op de mogelijkheid dat deze lasten ten koste gaan van het solidariteitsbeginsel, wat nadelig kan zijn voor degenen die al deelnemen aan het pensioenfonds. Hoewel het bedrag van 1,3 miljard euro ten opzichte van het totale belegde vermogen van 2000 miljard euro beheersbaar lijkt, waarschuwt de advocaat dat jaarlijkse betalingen een impact kunnen hebben op indexaties voor andere pensioendeelnemers.

