NBA en SRA met overheid in overleg over vervroegde toepassing hogere controlegrenzen

De SRA, de NBA en werkgeversorganisatie zitten dinsdag aan tafel met het ministerie van Justitie en veiligheid. Inzet: het al met ingang van boekjaar 2023 toepassen van de aangepaste Europese Jaarrekeningrichtlijn, die hogere grenzen bevat voor de verplichte controle.

De SRA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen week naar eigen zeggen dringend verzocht om snelheid te maken met de implementatie van de aangepaste jaarrekeningrichtlijn, te opteren voor de vervroegde toepassing van boekjaar 2023 en de branche daarover uiterlijk 31 januari te informeren. De Europese Commissie heeft in oktober de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles vanwege inflatiecorrectie verhoogd. De aangepaste richtlijn moet echter eerst nog langs de Europese Raad en het Europees Parlement, waarna de Nederlandse overheid de verhoging van de grensbedragen nog wettelijk moet regelen.

Dreigende rompslomp

Volgens de nieuwe richtlijn moeten lidstaten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 toepassen, maar is vervroegde toepassing voor het boekjaar 2023 ook mogelijk. ‘Deze optie is met name van belang voor veel ondernemingen die nu één boekjaar (2022) voldoen aan de huidige criteria voor middelgrote ondernemingen, maar in boekjaar 2023 op basis van de nieuwe grensbedragen niet voldoen aan de criteria voor middelgrote ondernemingen’, aldus de SRA. ‘Mocht de Nederlandse wetgever niet voor deze optie van vervroegde toepassing kiezen, dan ontstaat de situatie dat deze ondernemingen over boekjaar 2023 verplicht zouden worden om een wettelijke controle te laten uitvoeren. Het volgende boekjaar (2024) voldoen dezelfde ondernemingen conform de nieuwe grensbedragen niet meer aan de criteria, en zijn zij dus niet meer verplicht om een wettelijke controle te laten uitvoeren. Dit is een zeer ongewenste situatie die veel onzekerheid, rompslomp, kosten en regeldruk met zich meebrengt voor zowel ondernemingen als accountantskantoren.’

Het ministerie zou het voorstel tot aanpassing van de betreffende wet in het eerst kwartaal van 2024 aan de Raad van State voorleggen. ‘Ondernemingen en accountantskantoren hebben echter zo spoedig mogelijk duidelijkheid nodig.’

De controlegrenzen zouden volgens de voorgestelde richtlijn omhooggaan van 12 naar 15 miljoen omzet en van een balanstotaal van 6 miljoen euro naar een balanstotaal van 7,4 miljoen euro.