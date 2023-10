Europese Commissie stemt in met verhoging drempels voor jaarrekeningcontrole

De Europese Commissie heeft besloten de controlegrenzen voor de jaarrekeningcontrole te verhogen. De groottecriteria dienen met 25 % te worden aangepast voor inflatie, valt in de nieuwe richtlijn te lezen.

Roep om verhoging

De roep om verhoging klonk al langer, omdat vanwege de inflatie steeds meer ondernemingen controleplichtig werden. Ook de NBA maakte zich er hard voor. Met succes dus.

NBA-bestuurder en partner bij EY Aleks Kayhan wijst op LinkedIn op het Europese besluit. Kayhan: “Om ondernemingen of groepen in staat te stellen zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de bijgestelde drempelwaarden, wordt in de richtlijn uiteengezet dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die vereist zijn om aan deze richtlijn te voldoen, uiterlijk van toepassing moeten zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Individuele lidstaten mogen er echter voor kiezen om ondernemingen toe te staan om die bepalingen toe te passen voor het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2023. De Nederlandse wetgever is nu aan zet om dit te implementeren.”

Het besluit van de Commissie is hier te vinden.