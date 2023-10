KPMG doet forensisch onderzoek naar transfers bij Ajax

KPMG onderzoekt in opdracht van Ajax de rol en belangen van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat in verschillende transacties die hij de afgelopen maanden onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen heeft gedaan. Dat meldt de club uit Amsterdam in het verslag over de jaarcijfers van het afgelopen seizoen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat forensisch accountants onderzoek doen naar mogelijke belangenverstrengeling. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat meer openheid over het onderzoek gewenst is en vroeg onlangs in een brief aan Ajax namens beleggers om opheldering. De beursgenoteerde voetbalclub heeft nu meer informatie gegeven over het onderzoek: “KPMG verricht als forensisch accountant onderzoek naar de rol en de belangen van de vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij specifieke transacties gedurende de periode waarin hij bij Ajax in dienst was, onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de rvc.”

KPMG gaat bekijken of er sprake is van belangenverstrengeling bij alle transfers die afgelopen zomer plaatsvonden. Ajax laat zich in de kwestie adviseren door het Amsterdamse advocatenkantoor NautaDutilh. Sven Mislintat gaf eerder al aan volledig mee te werken aan het onderzoek en alle relevante informatie met KPMG en NautaDutilh te delen.

‘Corrigerende maatregelen’

Ajax meldt dat het “beoogt het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden”. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling, dan zullen “er corrigerende maatregelen genomen worden met betrekking tot de interne beheersmaatregelen”, laat de club weten.

(NOS/ANP/Ajax)