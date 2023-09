Kim Scholten (RA) van BDO naar EBBEN Partners

Per 1 oktober treedt Kim Scholten (RA) in dienst van EBBEN Partners. Dit onderzoeksbureau staat klanten bij die bedreigd worden in hun voortbestaan of reputatie. Scholten werkte de laatste acht jaar bij BDO.

Scholten studeerde aan Nyenrode University en startte haar carrière bij Baker Tilly. Ze was acht jaar werkzaam in de gecombineerde controle- en samenstelpraktijk werkzaam was. In 2015 maakte ze de overstap naar BDO en naar Forensics & Technology. Daar heeft ze zich sinds 2018 gespecialiseerd in de forensische accountancy met onderzoeken naar onregelmatigheden in een breed scala van bedrijven en sectoren. Scholten is tevens een ervaren trainer over fraude, corruptie, non-compliance en integriteit. Zij is lid van Junior Chamber International (JCI), waar ze in 2022 Voorzitter Nederland was. ‘Met haar brede ervaring is Kim een versterking voor de onderzoekspraktijk van EBBEN Partners en het trainersteam van EBBEN Academy. Haar focus ligt op het verrichten van forensisch accountantsonderzoek en het verzorgen van integriteitstrainingen’, zegt Vincent Steenbakkers, partner bij EBBEN Partners.