Personalia | Dentons versterkt fiscale praktijk

Dentons, ‘s werelds grootste advocatenkantoor, versterkt haar fiscale praktijk in Nederland met de benoeming van Rezan Ökten (39) als partner en hoofd van de transfer pricing praktijk en Sebastian Frankenberg (35) als counsel en Head of Valuation Services.

“We zijn erg blij met de komst van Rezan en Sebastian”, zegt Benelux Managing Officer Marien Glerum. “Hun aanvullende expertises en indrukwekkende staten van dienst gaan leiden tot nog beter, naadlozer en strategischer advies voor onze cliënten. Daarnaast is het weer een belangrijke stap voor Dentons in de opbouw van een marktleidende fiscale praktijk in zowel de Benelux als in heel Europa.”

Rezan Ökten

Rezan Ökten (l) heeft een uitstekende reputatie opgebouwd als een van de toonaangevende advocaten op het gebied van transfer pricing. Hij adviseert zijn cliënten over bedrijfsherstructureringen, intellectueel eigendom, headquarter kostentoerekeningsmodellen, financiële transacties, valuations, en geschillen. Rezan heeft daarnaast aanzienlijke ervaring met advance pricing afspraken, belastingcontroles, onderlinge overlegprocedures en gerechtelijke procedures.

Na zijn carrière te zijn begonnen bij een Big Four-kantoor deed Rezan uitgebreide ervaring op als zowel adviseur als in-house specialist. Hij leidde de transfer pricing praktijk bij een groot advocatenkantoor, maar werkte ook als een global in-house transfer pricing specialist bij toonaangevende telecommunicatie- en technologiebedrijven.

Naast zijn fellowship bij het Advanced LL.M. programma in internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam geeft Rezan transfer pricing masterclasses bij IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation). Hij is ook medeoprichter en mededirecteur van het Amsterdam Centre for Transfer Pricing and Income Allocation en (co-)auteur van verschillende transfer pricing boeken.

Sebastian Frankenberg

Sebastian Frankenberg (r) is gespecialiseerd in economische (taxatie)diensten voor wijdverbreide belasting- en transfer pricing doeleinden. Met de uitgebreide financiële ervaring die hij heeft opgedaan in zowel de financiële als de juridische sector helpt hij cliënten bij complexe strategische en financiële uitdagingen. Sebastian voert diepgaande belasting- en transfer pricing valuation diensten uit, variërend van waarderingen van aandelen en (immateriële) activa tot waardebeheer en financiële/fiscale modelleringsdiensten. Daarnaast richt hij zich op economische en financiële analyses met betrekking tot winsttoerekeningskwesties, bedrijfsherstructureringen, financieringstransacties, supply chain structurering en andere transfer pricing kwesties.

Sebastian is een gecertificeerde business valuator (RV), gecertificeerd patentwaarderingsanalist (CPVA) en lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV). Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker op tax / transfer pricing conferenties, fellow aan de Universiteit van Amsterdam en docent bij IBFD en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Europa Co-head of Tax Jurjen Bevers: “Met de huidige, steeds complexer wordende regelgeving is transfer pricing een van de belangrijkste fiscale prioriteiten geworden voor multinationale ondernemingen, waarvan vele een hoofdkantoor in Nederland hebben. Het versterken en uitbreiden van onze uitstekende fiscale praktijk in Amsterdam met transfer pricing en valuation expertise zal ons wereldwijde klantenbestand ten goede komen. Rezan is een van de beste transfer pricing-professionals in de branche. Hij combineert academische nauwkeurigheid en kennis van het evoluerende fiscale landschap met creativiteit, zakelijk inzicht en een oprechte interesse in zijn cliënten. Sebastian’s brede ervaring in verschillende sectoren en focus op valuation is een onschatbare aanvulling op ons full-service aanbod. Welkom bij het team!”