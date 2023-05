Getuige in Wirecard-zaak: ‘EY had geen idee, KPMG liet fraude toe’

In de rechtszaak rondom de geruchtmakende fraude bij de Duitse betaaldienstverlener Wirecard heeft de laatste CEO bij zijn getuigenverhoor harde woorden gesproken over controlerend accountant EY en KPMG, die boekenonderzoek deed: ‘Ze hebben het getolereerd en heel veel geld verdiend.’

Wirecard groeide als fintech-betaaldienstverlener naar een omzet van meer dan 2 miljard euro in 2018. Maar drie jaar geleden viel het doek nadat bleek dat de op het hoog mooie resultaten vooral luchtkastelen bleken, met omzetten die in werkelijkheid nooit waren behaald. Oprichter Markus Braun staat nu voor de rechter wegens fraude en valsheid in geschrifte. Hoofd boekhouding Stephan von Erffa is ook aangeklaagd. Beiden zeggen van niets te weten.

‘Ik zag het binnen een half uur’

Die beweringen zijn uiterst ongeloofwaardig volgens de Amerikaan James Freis, die in de nadagen van Wirecard CEO werd nadat Markus Braun was teruggetreden. Hij deed afgelopen week zijn verhaal als getuige in de rechtszaak tegen Braun. Freis vond het onwaarschijnlijk dat de oprichter niet de details kende van de verschillende bedrijfsonderdelen. ‘Als je daarin had verdiept, kon je meteen zien dat er iets niet klopte. De zaken waren overduidelijk. Ik zag het binnen een half uur.’

Freis moest in juni 2020 op zoek naar de verdwenen 1,9 miljard euro die in werkelijkheid nooit had bestaan, maar ergens op Filipijnse bankrekeningen zou staan. ‘Doktor Braun verzekerde ons dat het geld er was. Er was sprake van dat enkelen van ons, van de raad van bestuur, naar de Filippijnen zouden vliegen om bij de banken poolshoogte te nemen.’ Dat ging niet door vanwege de coronapandemie. Maar enkele uren later wist de CEO al hoe de vork in de steel zat: ‘Iedereen die een beetje verstand heeft van internationale financiën weet dat rekeningen met zulke bedragen in euro’s, op de Filippijnen – geen internationaal financieel centrum – totaal onwaarschijnlijk zijn. Bovendien zou geen enkel verstandig bedrijf zoveel cash bij twee banken zetten.’

‘Weten ze niet hoe een bankafschrift eruitziet?’

Zo zou ruim 400 miljoen euro via een mobiele transactie – ‘het soort transactie dat je na een etentje doet om een deel van de rekening aan je vriend terug te betalen’ – zijn overgeschreven. Het bankafschrift dat als bewijs is aangedragen, zou vervalst zijn. Volgens Freis was de fraude eenvoudig te doorzien. ‘Dat het zo lang kon duren voordat iemand iets zag! Weten ze bij KPMG dan niet hoe een bankafschrift eruitziet?’ KPMG deed een audit in navolging van Wirecards accountant van EY, die Freis ook niet hoog heeft staan: ‘Bij EY hadden ze geen idee. Ze wisten al niet zeker of het jaarverslag van 2018 wel klopte.’

Had EY geen idee, KPMG zag het wel, maar deed niets, aldus de laatste CEO. ‘Het bedrog is door KPMG maandenlang geduld. Het kan niet dat ze het niet gezien hebben. Wirecard betaalde KPMG 500.000 euro per week. Ze hebben het getolereerd en heel veel geld verdiend.’ Freis begrijpt niet waarom in de Wirecard-affaire nooit iemand is teruggetreden:’Geen bestuurder, geen consultant, geen accountant, niemand van de grote kantoren, niemand van toezichthouder BaFin.’

Bron: NRC