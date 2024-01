Overgrote deel mkb’ers denkt dit jaar meer personeel aan te trekken

Medewerkers werven is nog altijd een grote uitdaging, maar toch denkt 84 procent van het mkb dit jaar het personeelsbestand uit te breiden, zo concluderen HR-softwarebedrijven HoorayHR en Homerun uit onderzoek.

Ze hebben ruim 340 mkb-bedrijven (waarvan 81 procent in Nederland) bevraagd over hun uitdagingen op personeelsgebied voor 2024. Hoeveel het overgrote deel denkt te groeien, voorziet 50 procent wel dat het aantrekken en behouden van personeel de grootste uitdaging is. Dat was ook afgelopen jaar het geval: meer dan de helft van de mkb-bedrijven had moeite met het aantrekken en behouden van gekwalificeerde kandidaten.

Medewerkersbehoud

Het behouden van bestaand personeel krijgt door de krapte extra aandacht; bedrijven denken dat door transparantie en open communicatie (50 procent) en betere pre- en onboardingprocessen (48 procent) te verbeteren. Daarnaast is 45 procent van de mkb-bedrijven van plan zijn om dit jaar te investeren in bijscholings- en omscholingsprogramma’s als onderdeel van hun inspanningen om medewerkers aan te nemen en in te werken. ‘Training voor vaardigheden die meer losstaan van het dagelijkse werk is op dit moment minder een prioriteit voor mkb-bedrijven.’

De inzet van kunstmatige intelligentie (AI) staat inmiddels buiten kijf: een schamele 3,5 procent van de bedrijven zegt helemaal niet open te staan voor het gebruik van AI bij het aannemen en inwerken van mensen.