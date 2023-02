Moore MKW breidt uit met UNP in Assen

UNP accountants adviseurs uit Assen heeft zich met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aangesloten bij KroeseWevers. Dat fuseert zelf binnenkort met Moore MTH tot Moore MKW. Met de overname groeit het bedrijf onder meer in het segment supermarkten.

UNP telt vijftig medewerkers; Jan Ningo Dijck en Coen van den Berg, nu twee van de zeven partners bij UNP, treden als partners toe bij Moore MKW. ‘De aansluiting van UNP maakt het voor Moore MKW mogelijk om ondernemers in het noorden van Nederland multidisciplinair nog beter en continu verder te helpen. De kernwaarden, cultuur, werkwijze en klantenportefeuille van UNP sluiten goed aan bij Moore MKW. Verder is UNP, net als KroeseWevers, een vooraanstaande landelijke speler in de accountancy voor supermarkten. Door deze aansluiting krijgt Moore MKW ook op dit vlak een nog sterkere marktpositie.’

Moore MKW telt door de overname nu locaties in Groningen, Assen, Emmen, Steenwijk, Heerenveen, Meppel en Zwolle. ‘Er is een mooie en sterke noordelijke regio ontstaan binnen Moore MKW. Hierdoor hebben (potentiële) medewerkers in het noorden de mogelijkheid om relatief dicht bij huis een werkplek te vinden. Bovendien ontstaan voor bestaande medewerkers extra mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen, door bijvoorbeeld de inzet van ontwikkelprogramma’s.’

UNP-locatie blijft behouden in Assen

De integratie van de fusiepartners gaat geleidelijk. ‘De rebranding naar Moore MKW is in ontwikkeling, daarom opereren en communiceren KroeseWevers, Moore MTH en UNP voorlopig nog vanuit de eigen merknaam. Verder zal de bezoeklocatie van Moore MTH in Assen op termijn opgaan in de locatie van UNP.’ Door de toetreding van UNP telt het toekomstige Moore MKW ruim 1.000 medewerkers verdeeld over 21 vestigingen, goed voor 40.000 klanten en een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar.