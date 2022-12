Naam KroeseWevers verdwijnt bij nieuw fusiekantoor

Na 40 jaar verdwijnt de naam KroeseWevers uit het straatbeeld. Nu Moore MTH en KroeseWevers per 1 januari 2023 fuseren, gaat het bedrijf verder als Moore MKW.

De letters MKW verwijzen naar de grondleggers van de fusiecombinatie: Marinus Meeuwsen, Wim Kroese en Ben Wevers. De ‘TH’ uit de oude kantoornaam Moore MTH – verwijzend naar Ger Ten Hoopen – komt te vervallen. Hij was geen oprichter, maar sloot zich pas in 1978 bij Marinus Meeuwsen aan. Die was in 1950 een accountantskantoor begonnen in de Noordoostpolder.

Groei

Wim Kroese (fiscalist) en Ben Wevers (accountant) startten eind jaren zeventig het kantoor Kroese en Co. Nadat Wevers zijn accountantsdiploma had behaald, werd de naam Kroese Wevers & Co. Het kantoor groeide hard. KroeseWevers is nu een bedrijf met 18 partners, meer dan 400 accountants en adviseurs en 7 vestigingen in Noord- en Oost-Nederland. Daarmee is KroeseWevers iets kleiner dan Moore MTH. Dat bestaat eind 2022 uit 19 partners, 450 medewerkers en 13 locaties in Noord, West- en Midden Nederland.

AV Top 50

Moore MTH en KroeseWevers staan dit jaar op respectievelijk de 18e en 19e plaats van de AV Top 50. Met een gecombineerde omzet van 83,6 miljoen euro zou het fusiekantoor net boven De Jong & Laan de top 10 zijn binnengekomen.