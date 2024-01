Transporteurs naar rechter om Britse milieuboetes

Diverse Nederlandse wegvervoerders zijn overstelpt met boetes omdat zij zich niet aan de Londense milieuregels zouden hebben gehouden. Het gaat in totaal om meer dan 7,5 miljoen euro; de transporteurs stappen naar de rechter om de boetes ongedaan te laten maken.

In Londen gelden sinds 2019 milieuzones: voor ‘vuile’ auto’s en vrachtwagens geldt een toeslag van 12,50 pond. Alle buitenlandse voertuigeigenaren die een milieuzone inrijden, moeten hun kenteken vooraf online registreren. Dat ging kennelijk niet goed bij vrachtwagenchauffeur Reinier Slootweg, die dagelijks met bloemen koers zet richting Londen: hij kreeg in november 2022 in een klap 364 boetes. Maar Slootweg heeft zich netjes aan de regels gehouden, zegt hij tegen RTL Nieuws. ‘Bezwaar maken kon niet meer, want die termijn was al verlopen. Ik moet inclusief incassokosten bijna 4 ton aan boetes betalen. Dan kan ik wel stoppen. En al die boetes zijn onterecht.’

Slootweg kreeg ook boetes voor het schenden van de Direct Vision Standard. Die schrijft sinds 2021 voor dat alle vrachtwagens voldoen aan veiligheidsregels als ze Londen binnen willen rijden, zoals het voeren van extra camera’s. ‘Die camera’s heb ik allemaal geïnstalleerd en ik heb ook een DVS-vergunning aangevraagd.’

2,3 miljoen kwijtgescholden

Bij Transport in Nood, een bedrijf dat chauffeurs helpt met internationale boetes, hebben zich inmiddels 120 transporteurs gemeld die samen 10.000 boetes kregen voor een slordige 7,5 miljoen euro. Zij maken goede kans op kwijtschelding, volgens de organisatie: er is een bedrijf dat 2,5 miljoen euro aan boetes kreeg, maar elke boete met succes heeft aangevochten. Maar per transporteur de boetes gaan aanvechten ziet Transport in Nood niet zitten. ‘Je moet iedere boete apart registreren en inhoudelijk beargumenteren waarom het niet juist is. Sommige transporteurs hebben drie dozen vol boetes gekregen. Dat gaat ze veel te veel tijd kosten. We willen dat de rechter zich over alle boetes en de werkwijze van EPC uitspreekt.’

Bron: RTL Nieuws