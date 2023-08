DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO

Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.

FMO is in handen van de Nederlandse staat en richt zich op leningen in ontwikkelingslanden. In 2021 kwam de bank al in de knel met anti-witwascontroles: toen moesten ruim duizend dossiers op orde worden gebracht. Alle medewerkers moesten aan de bak om de achterstanden weg te werken op last van DNB. Er werden in de zomer zelfs zes weken geen commerciële activiteiten ontplooid.

Incidenten gemeld

Nu meldt de bank dat de achterstanden eind 2021 waren opgelost en dat aanbevelingen van DNB zijn opgevolgd. Volgens FMO erkende de toezichthouder ook dat er verbeteringen waren doorgevoerd. ‘Als gevolg van de operatie hebben we eind 2021 en begin 2022 een beperkt aantal incidenten gemeld bij DNB; die hadden betrekking op late meldingen van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). DNB heeft die meldingen en de betrokken dossiers onderzocht en naar aanleiding daarvan besloten om maatregelen op te leggen. Daartegen hebben wij bezwaar gemaakt’, laat de bank weten.

Afgelopen week meldde de Volksbank al dat het een boete voor tekortschietende anti-witwascontroles tegemoet kan zien. Zowel in FMO als de Volksbank heeft de staat een meerderheidsbelang.