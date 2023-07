VS legt Deutsche Bank boete op voor antiwitwasbeleid

Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten 186 miljoen dollar betalen omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.

De Federal Reserve heeft het over ‘onveilige en ondeugdelijke’ bankpraktijken bij het Amerikaanse dochterbedrijf van Deutsche Bank. Ook de relatie met een dochterbedrijf van Danske Bank in Estland werd genoemd. Via die tak werd veel geld witgewassen door buitenlandse criminelen. Deutsche Bank had ‘gebrekkige interne controles en bestuursprocessen tegen het witwassen van geld’ in zijn relatie met Danske Bank.

Niet de eerste keer

De ‘Fed’ ziet wel verbetering bij het toezicht op witwassen, maar signaleert nog steeds een verhoogd risiconiveau. De bank zegt nu extra stappen te gaan zetten. Deutsche Bank heeft extra werknemers aangenomen om beter toezicht te kunnen houden op financiële transacties. Het is niet de eerste keer dat de bank in de VS tegen een boete aanloopt.

De nu opgelegde boete is een peulenschil vergeleken met de witwasboetes die Nederlandse banken hebben moeten betalen: ING trof in 2018 een schikking van 775 miljoen euro, ABN Amro schikte drie jaar later voor 480 miljoen euro.