Roelof Oostindiën mist transport en logistiek en kiest voor Alfa

Met ingang van 1 januari 2024 werkt Roelof Oostindiën bij Alfa als adviseur Transport en Logistiek. Oostindiën zwaaide in april 2023 af als partner bij de Jong & Laan, waar hij de sectie Transport & Logistiek opbouwde. Tot 14 september was hij voorzitter van de branche-expertgroep Transport & Logistiek van SRA.

Onder het motto ‘parttime gaan werken om fulltime te gaan leven’ nam Roelof Oostindiën afgelopen april na ruim 21 jaar afscheid van de Jong & Laan. Dat hij nu op die beslissing terugkomt, heeft alles te maken met de passie voor de sector zegt hij zelf. Op de website van Alfa Accountants & Adviseurs valt te lezen: ‘Ik was van plan om mij te gaan heroriënteren: wat wil ik nu eigenlijk? Waar haal ik energie uit? Transport en logistiek is een stuk van mijn leven geworden. En het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan. Ik wilde toch wel weer met deze materie aan de gang.’

Noord-Nederland

Hij kiest voor een nieuwe werkgever en niet voor het zelfstandig ondernemerschap. Vanuit Zwolle wordt Oostindiën verantwoordelijk voor transportklanten van Alfa Accountants & Adviseurs in Noord- en Oost-Nederland. Ook gaat zijn aandacht uit naar het coachen en begeleiden van medewerkers in andere Alfa-vestigingen. Bij Alfa wordt Oostindiën herenigd met Carol de Wit. Hij volgde hem half september op als SRA-voorzitter in de branche-expertgroep. En De Wit informeerde of Oostindiën geïnteresseerd was in een overstap.

De 59-jarige Hattemer brengt veel expertise mee. Op het cv van zijn ruim 40-jarige carrière staan ook de namen van Deloitte, Rabobank en KPMG, voordat hij in 2002 overstapte naar de Jong & Laan. Als accountant en adviseur had hij naast zijn managementtaken ook een eigen klantenportefeuille. Aandachtsgebieden daarin waren met name complexe klantvragen, fusies en overnames en rendementsvraagstukken.

Doorontwikkelen

Zijn taken binnen Alfa liggen deels in het verlengde. ‘Ik word vanuit kantoor Zwolle verantwoordelijk voor Noord- en Oost-Nederland. Binnen Alfa willen we de sector verder ontwikkelen, door contacten in de markt te leggen en duidelijk te maken wat Alfa in haar mars heeft. Anderzijds ga ik de medewerkers binnen de kantoren ondersteunen om ondernemers de komende tijd door een moeilijke periode te helpen. Door coaching is het de bedoeling om de dienstverlening voor de sector voor alle Alfa-kantoren op een gelijk niveau te brengen en we meer zichtbaar in de markt worden.’

‘Kosten goed onder ogen zien’

Want een moeilijke periode is het, erkent hij. ‘Volumes lopen terug en je ziet enorme stijgingen in salarissen. De stijging van de Maut in Duitsland is killing voor de sector en die komt er in Nederland ook aan. Het is voor transportondernemers heel erg van belang om goed de kosten onder ogen te zien, en niet een stuk rendement in te leveren om die klant maar te behouden. Mijn ervaring is dat als je transparant maakt waarom je een kostenstijging moet doorvoeren, die klant in negen van de tien gevallen akkoord gaat.’

Bron: Alfa

Foto: Alfa