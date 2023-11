Benoeming accountant als wethouder uitgesteld na beschuldiging, aangifte wegens smaad

Marcel Fierens was tot eind vorig jaar vestigingsleider in Gorinchem en partner bij Visser & Visser. Afgelopen maandag zou de accountant wethouder worden in Hendrik-Ido-Ambacht namens SGP en CU, maar na beschuldigingen van dubieuze praktijken door een voormalige zakenrelatie is dat tijdelijk uitgesteld. Zelf heeft Fierens aangifte gedaan van belediging, smaad en laster.

‘Dubbele petten bij lening’

Ondernemer Patrick Eijbersen deed met zijn eenmanszaak Flowerfeldt in interieuraccessoires en meubels, maar ging dit voorjaar failliet. Kort daarvoor en ook daarna benaderde Eijbersen diverse media met beschuldigingen aan het adres van Visser & Visser, waar hij klant was. Om te kunnen groeien had de ondernemer namelijk op advies van het accountantskantoor € 125.000 geleend bij Heldwijk Invest BV. Later kwam hij er naar eigen zeggen achter dat Fierens mede-eigenaar was van de leningverstrekker. Visser & Visser zou niet open zijn geweest over die dubbelrol en de lening was volgens Eijbersen achteraf bezien ook tegen ongunstigere voorwaarden dan bij andere geldverstrekkers.

Ook Accountancy Vanmorgen werd door Eijbersen benaderd met het verhaal. Omdat de ondernemer dat – ook na specifieke vragen daarover – op belangrijke onderdelen niet onderbouwde met stukken, besloot dit platform om van publicatie af te zien. Wel werd duidelijk dat Visser & Visser de ondernemer aanbood om mee te denken over een oplossing, zonder daarbij aansprakelijkheid te erkennen. Het faillissement van Flowerfeldt is volgens het AD uiteindelijk aangevraagd door leningverstrekker Heldwijk.

Benoeming als wethouder

Inmiddels blijkt dat Fierens een nieuwe baan als wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht ambieert. De beschuldigingen van Eijbersen blijven hem echter achtervolgen. Het AD regio meldt dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nu samen met Fierens heeft geconcludeerd dat het in ieders belang is dat de beschuldigingen zorgvuldig onderzocht worden voordat hij tot wethouder verkozen wordt. Hoelang dat gaat duren is nog niet duidelijk.

De voormalige partner bij Visser & Visser zegt tegen de regiokrant het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien en uit te kijken naar zijn nieuwe functie als wethouder. “Daarom vind ik het ook heel vervelend dat iemand probeert dit proces te dwarsbomen door mij kennelijk doelbewust persoonlijk te willen beschadigen. Daar wil ik het voor nu bij laten.’’ Wel weet het AD nog te melden dat er door Fierens aangifte van belediging, smaad en laster is gedaan.