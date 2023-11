AV-Top 50 | Grote ambities bij snelgroeiend BANVO

Begin 2022 startte het nieuwe netwerk van administratie- en belasting­kantoren BANVO met behulp van financiering door ETL Global. Dat blijkt een succesformule, want een jaar later stond de teller al op twintig aangesloten kantoren, ruim 250 medewerkers en een omzet van 25 miljoen euro. We spraken met de drijvende kracht achter BANVO, CEO Mark Boelens.

Mark Boelens is directeur-eigenaar van Zwanenberg Advies uit het Brabantse Heesch, een kantoor waar hij in 2001 na zijn SPD-studie kwam werken en dat hij in 2016 overnam door de andere partners uit te kopen. “We zijn daarna met Zwanenberg van accountantskantoor veranderd in een administratie- en belastingadvieskantoor. In de jaren daarna zijn we teruggegaan van zes naar twee locaties, vanwege de digitalisering leek dat een betere keuze. Bij Zwanenberg Advieswerken nu een goede zestig werknemers, bij Loondesk ongeveer 25.”

Zijn zakelijke activiteiten draaiden prima, vertelt Boelens. Maar toen hij zo’n tweeëneenhalf jaar geleden in contact kwam met de ambitieuze – van oorsprong Duitse – groep accountants-, advocaten- en administratiekantoren ETL, kwam hij in een stroomversnelling terecht. “ETL Global zocht iemand om hun concept voor administratiekantoren in Nederland uit te rollen en daar had ik wel interesse in.” De gesprekken met ETL leidden er uiteindelijk toe dat BANVO in februari vorig jaar van start ging. Boelens: “We zijn nu een goede 18 maanden verder en het is eigenlijk een trein die steeds sneller gaat rijden. Er is heel veel animo voor in de markt, zowel van administratiekantoren als accountantskantoren waar de accountant de titel wil inleveren. De vergrijzing in de markt speelt daarin natuurlijk een grote rol; ondernemers die geen opvolger kunnen vinden. Vooral de kantoren met vijf tot tien medewerkers hebben daarin best wel een uitdaging. En daarnaast ligt er een grote uitdaging voor veel kantoren op personeelsgebied”, somt de CEO de voornaamste ­redenen op waarom kantoren zich aansluiten bij BANVO.

Indrukwekkende groei

ETL Global zag in Nederland kansen in het segment waarin BANVO zich nu begeeft. Boelens’ eigen Zwanenberg Advies en drie andere, nieuw aangesloten kantoren vormden begin 2022 samen de basis van de nieuwe formule. Meteen al werd de ambitie uitgesproken in het eerste jaar zo’n twintig administratie- en belastingadvieskantoren onder de BANVO-vlag te brengen. Een jaar na de start stond de teller inderdaad op twintig aangesloten kantoren met ruim 250 medewerkers en een omzet van ongeveer 25 miljoen euro, werd afgelopen voorjaar bekendgemaakt. BANVO claimt dan ook nu al het grootste administratiekantoor van Nederland te zijn. Bij het bekendmaken van die cijfers meldde Boelens bovendien dat er op dat moment werd gesproken met nog eens twintig tot dertig partijen. BANVO richt zich op kantoren met een omzet vanaf vijf à zes ton. Het doel is landelijke dekking en dat is niet meer zo ver weg. Alleen in de noordelijke provincies is de nieuwe formule nog niet vertegenwoordigd, maar ook daar verwacht Boelens binnen een jaar wel BANVO-kantoren.

De formule

Wat is nu eigenlijk de BANVO-formule precies? BANVO wordt stille vennoot van de kantoren die zich aansluiten, maar koopt niet alle aandelen. Het gaat om activatransacties, waarbij het commitment van de directeur-eigenaar om voor enkele jaren verbonden te blijven belangrijk is. De naam van het kantoor blijft ongewijzigd, voor de regionale herkenbaarheid. Boelens: “Dat is ook belangrijk, want een mkb-ondernemer wil gewoon lokale ondersteuning met korte lijnen. Wij bieden eigenaren naast continuïteit ook groeicapaciteit met financiële slagkracht. Er zijn al diverse kantoren in het netwerk die zelf weer andere lokale portefeuilles hebben overgenomen. Dus het is niet altijd zo dat een bestuurder van een kantoor actief blijft, maar als het alleen gaat om de overname van een portefeuille moet er wel een andere ondernemer in de buurt zijn die dat als een mooie aanvulling ziet en wil overnemen.”

Faciliterende rol

BANVO is in de praktijk een groep van samenwerkende, relatief zelfstandig opererende kantoren, waarbij de BANVO-organisatie een faciliterende rol speelt en kantoorhouders in werkgroepen kennis delen. Qua software maken kantoren bijvoorbeeld hun eigen keuzes, maar vanuit de centrale organisatie kan desgewenst wel worden meegedacht en geadviseerd. Boelens: “En een aantal mensen bij BANVO houdt zich specifiek bezig met de arbeidsmarkt. Dan moet je denken aan sourcing, samenwerkingsverbanden zoeken, detachering, werving en selectie, contact met hogescholen. Daarmee worden de kantoren aantrekkelijker voor zowel bestaande als nieuwe werknemers. Zelf hebben ze vaak niet de capaciteit voor zulke activiteiten, omdat ze daar gewoon te klein voor zijn.” Daarnaast speelt BANVO vaak een belangrijke rol bij opvolgingsvraagstukken, vertelt Boelens. “Als er al iemand is die als opvolger in aanmerking komt, dan kunnen wij dat financieel faciliteren en zorgen voor begeleiding. Maar we zijn ook continu op zoek naar externe kandidaten. Op die manier kunnen kantoren op allerlei gebieden meeprofiteren van de voordelen van een wat grotere organisatie, maar daarnaast ook hun eigen profiel houden. Een formule die in de praktijk blijkt te werken.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/