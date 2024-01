‘Kilometervergoeding moet gemiddeld €0,35 zijn’

Voor een middenklasse-auto heeft de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) het normbedrag voor een reële kilometervergoeding als je met een privéauto zakelijke kilometers maakt dit jaar op minimaal €0,35 per kilometer gesteld.

De VZR-norm voor de kilometervergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en breed gebruikt. Enerzijds door zelfstandigen om een juiste en objectieve bron te hebben voor de door te belasten kilometervergoeding. Anderzijds door werknemers die een vergoeding krijgen van hun werkgever.

Verhoging van gemiddeld 4 cent per kilometer

Ten opzichte van 2023 is het gemiddelde normbedrag per kilometer met 4 cent verhoogd. Deze verhoging wordt verklaard door diverse kostenstijgingen waaronder verhogingen in autoprijzen, reparatie- en onderhoudskosten, brandstofprijzen en toenemende inflatie.

Het normbedrag wordt bepaald aan de hand van gemiddelden in verschillende categorieën auto’s waarbij de kilometerkostprijs, zoals gepubliceerd door de ANWB, het uitgangspunt vormt. Op deze manier ontstaat een helder en objectief normbedrag.

Onbelaste kilometervergoeding ontoereikend

Ondanks de wettelijke verhoging van de onbelaste kilometervergoeding naar € 0,23 dekt dit bedrag bij lange na de kosten niet die een werknemer heeft voor het gebruik van de eigen auto. Zelfs voor een auto uit de laagste categorie kost deze auto de werknemer al € 0,26 per kilometer. Voor een auto boven de € 40.000,- is de gemiddelde kilometerkostprijs zelfs €0,49.

Werknemers komen vaak tekort

Werknemers die zakelijke kilometers met hun privéauto declareren, ontvangen vaak onvoldoende vergoeding om de werkelijke kosten te betalen. De onbelaste vergoeding van €0,23 fungeert vaak als maatstaf, maar is niet toereikend volgens de recente berekeningen.

VZR Directeur Sander Borsten: “Mobiliteit in Nederland moet bereikbaar en betaalbaar blijven. Zoals alles wordt autorijden ook duurder en is een vorm van reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers belangrijk. Dat er een auto beschikbaar is om naar het werk of zakelijke afspraken te gaan lijkt vanzelfsprekend, maar dan is een eerlijke onbelaste reiskostenvergoeding die de werkelijke kosten dekt ook noodzakelijk. Dat is gezien onze normberekeningen nog niet het geval. Met de verhoging naar € 0,23 is dat weer een stap in de goede richting.”