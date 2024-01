Assistent-accountant komt ook na 24 jaar niet van concurrentiebeding af

Een assistent-accountant die na 24 jaar voor een ander kantoor wilde gaan werken, moet zich houden aan het concurrentiebeding dat bij haar oude werkgever voor haar gold, zo oordeelt de rechtbank in kort geding. Kennis van een specifiek ICT-systeem en klantcontact maken dat zij over concurrentiegevoelige informatie beschikt. Haar overstap is daarmee van de baan.

De vrouw werkt sinds 1999 bij het bedrijf; in 2008 is een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten met een concurrentie- en relatiebeding. Ze mag binnen een jaar nadat ze vertrokken niet bij een soortgelijk bedrijf gaan werken of een vergelijkbaar bedrijf beginnen binnen een straal van 25 kilometer. Ook mag ze gedurende twee jaar niet werken voor bestaande cliënten van vestigingen van haar werkgever.

Onbillijk nadeel

Vorig jaar zegt ze haar baan op per 1 januari 2024. Ze heeft een andere baan gevonden, maar het relatie- en concurrentiebeding zit haar in de weg. In kort geding eist ze schorsing van beide bedingen totdat er in een nu lopende bodemprocedure een oordeel is geveld. Ze is na 24 jaar aan een nieuwe uitdaging toe en wil bij een kleinere organisatie gaan werken. Bovendien gaat ze meer verdienen bij haar nieuwe werkgever; het concurrentiebeding benadeelt haar onbillijk, vindt ze, want ze heeft geen essentiële relevante commerciële en technische informatie over producten of diensten en/of kennis van unieke werkprocessen en strategieën van haar oude werkgever. Wat zij weet als gevorderd assistent-accountant is niet anders dan bij ieder ander kantoor dat dergelijke werkzaamheden aanbiedt. Ze beschikt niet over concurrentiegevoelige informatie, dus voelt zich ook niet gebonden aan het concurrentiebeding. Ook het relatiebeding moet van tafel omdat zij geen klantcontact had en vooral bezig was met het samenstellen van jaarrekeningen. Het contact met klanten ging niet verder dan het opvragen van de relevante informatie en het zo nodig voorleggen van een vraag daarover of juist het kort beantwoorden van een vraag van een cliënt.

Kennis van klanten en werkprocessen

De oude werkgever brengt daartegen in dat de vrouw meerdere jaren complexe jaarrekeningen en belastingaangiften heeft opgesteld, veelvuldig en nauw contact met klanten heeft gehad en toegang had tot de mkb-schijf van het kantoor waarop bedrijfsgevoelige gegevens staan zoals klantdossiers en offertemodellen. Ze kent ook unieke werkprocessen. Wel is het kantoor bereid het concurrentiebeding te matigen, zodat het alleen geldt voor drie directe concurrenten – maar de vrouw is nu juist wel naar een van die drie overgestapt.

Nog genoeg andere werkgevers

De rechter is het met de oude werkgever eens dat de assistent-accountant kennis heeft van een uniek systeem. ‘Het feit dat [de vrouw] beschikt over informatie waarmee efficiënter kan worden gewerkt en waarmee de klanten van [het kantoor] optimaler kunnen worden bediend, kan leiden tot een concurrentievoordeel dat een nieuwe werkgever die opereert of wil gaan opereren op dezelfde markt, anders niet zou hebben gehad.’ Ook heeft de vrouw regelmatig terugkerend klantcontact gehad. ‘Het is aannemelijk dat [ze] op grond van haar klantcontacten makkelijk(er) toegang krijgt tot bestaande klanten van [het kantoor] terwijl de concurrentiegevoelige informatie waarover [ze] beschikt een toekomstige werkgever zoals [de nieuwe werkgever] een voordeel geeft waarover deze nu niet beschikt.’

Kortom: de oude werkgever heeft een gerechtvaardigd belang om de vrouw aan het concurrentie- en relatiebeding te houden. Dat ze na 24 jaar elders wil werken, weegt niet zwaar genoeg. Ze kan immers nog bij genoeg andere potentiële werkgevers terecht, nu het concurrentiebeding maar voor drie partijen geldt.

Rechtbank Middelburg, 2 januari 2024