Veroordeelde en geschrapte RA krijgt in hoger beroep fors langere celstraf

Een RA die in 2021 door de rechter werd veroordeeld tot een half jaar celstraf en een taakstraf van 200 uur voor valsheid in geschrifte en het voorhanden hebben van valse facturen, is in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot een nog steviger celstraf van 22 maanden wegens gewoontewitwassen.

De RA kreeg van de Accountantskamer vorig jaar al een doorhaling van tien jaar opgelegd.

De zaak is onderdeel van de strafrechtelijke onderzoeken Tandem in verband met onder meer drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Daarin kwam ook de RA naar voren, die met twee neven witwassen zou hebben gefaciliteerd. De rechtbank oordeelde echter dat de man zich niet schuldig had gemaakt aan gewoontewitwassen. Wel achtte de rechter hem schuldig aan het medeplegen van het valselijk opmaken van een factuur van 62.500 euro. Bovendien heeft hij vijf jaar lang valse facturen voorhanden gehad met een totaalbedrag van 228.690 euro. Die moesten het rondpompen van geld tussen diverse vennootschappen verklaren. Met de valse facturen had de RA wel meegewerkt aan het witwassen en dat kostte hem een gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 200 uur.

Geen verklaring gegeven

In hoger beroep eist het OM alsnog veroordeling wegens gewoontewitwassen. Het hof gaat daarin mee. De RA heeft op basis van valse facturen bedragen overgemaakt aan de vennootschappen van zijn neven. Deze valse facturen hadden slechts tot doel om, na betaling, te zorgen dat in twee vennootschappen voldoende geld aanwezig was voor schijnbaar legale bestedingen voor auto’s, salarissen en woningen ten behoeve van criminelen, aldus het hof. En de omstandigheden rechtvaardigden zonder meer een vermoeden dat het niet anders kan zijn dan dat de op facturen betaalde bedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn. ‘Van de verdachte mag daarom worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Dat heeft hij, gelet op het voorgaande, niet gedaan.’ Gelet op het grote aantal witwashandelingen en de lange periode komt het hof tot het oordeel dat sprake is van gewoontewitwassen en de RA heeft daaraan meegewerkt.

RA-titel werkt strafverzwarend

Die ziet zijn straf in hoger beroep een stuk zwaarder uitpakken. ‘De verdachte heeft er, door opzettelijk handelen te ontkennen, geen blijk van gegeven in te zien dat zijn handelen het vertrouwen, dat in het financiële verkeer en geschriften met een bewijsbestemming moet kunnen worden gesteld, ernstig heeft geschaad. Dat de verdachte registeraccountant is en financiële kennis heeft die hij gebruikt voor criminele doeleinden, weegt het hof mee in strafverzwarende zin.’ De RA krijgt een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

Gerechtshof Amsterdam, 26 januari 2024