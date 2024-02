‘Penningmeester Donar deed zich vaker voor als accountant, sluisde geld naar eigen rekening’

Penningmeester en voormalig BDO’er Ronald Arkema van de Groningse basketbalclub Donar heeft in elk geval in 2019 en 2022 geld weggesluisd naar zijn eigen rekeningen. Dat blijkt uit een reconstructie van Dagblad van het Noorden.

De stichting waar Donar onder viel ging in augustus vorig jaar failliet, nadat het financieel flink mis bleek te zijn bij de club. Er was een miljoenenschuld waar niemand wat van wist en de administratie bleek een puinhoop te zijn. BDO weigerde een derdenverklaring af te geven bij de coronasteunaanvraag, omdat het de boekhouding van Donar te ‘complex’ en te weinig ‘gestructureerd’ vond. De basketbalclub maakte uiteindelijk een doorstart, maar het faillissement van de stichting levert de curator nog flink wat werk op.

Accountant die geen accountant is

Al snel nadat de problemen bij Donar naar boven kwamen wezen de vingers naar Ronald Arkema. Dat gebeurde na onderzoek van BDO. “Uit de rapportage van BDO blijkt dat er langdurig sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste informatie en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door de voormalig penningmeester. Daarnaast hebben we geconstateerd dat hij buiten mandaat heeft gehandeld en zijn er onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie”, meldde voorzitter Jannes Stokroos. Arkema bleek zich ook nog eens ten onrechte als accountant te hebben voorgedaan. Bij zijn aantreden in 2017 verklaarde hij accountant te zijn en bij BDO te werken. Nu zegt hij nooit ingeschreven te hebben gestaan in het NBA-register.

Reconstructie

Het Dagblad van het Noorden heeft nu een reconstructie gemaakt van de gebeurtenissen. Daarin komt naar voren dat intern bij Donar al werd gewaarschuwd voor Arkema, en dat hij zichzelf flink zou hebben bevoordeeld. Niet voor de miljoenen die de club tekort bleek te komen en die door Arkema verdoezeld waren, het ging daarbij om wat kleinere bedragen. Uit documenten die de krant heeft ingezien blijkt dat hij in juli 2019 een bedrag van 30.230 euro liet overboeken naar zijn eigen rekening. Tussen januari 2022 en februari 2023 nam de penningmeester bij elkaar opgeteld 41.620,18 euro op van de rekening van de club. Het geld gebruikte hij om zijn elektrische lease-BMW en zijn eigen belastingaanslagen te betalen.

Ook wordt gemeld dat Arkema zich in meerdere documenten voor accountant uitgaf. Woordvoerder Lucas Burgering van de NBA wijst er op dat het strafbaar is om je voor te doen als accountant. “Je moet voldoen aan drie voorwaarden: de opleiding afronden, een eed afleggen en je inschrijven in het register.” Arkema voldeed in elk geval niet aan de laatste twee. Burgering: “Iemand die zich onterecht accountant noemt, zal worden onderzocht en mogelijk worden vervolgd.”

BDO

De rol van BDO zelf is ook niet onomstreden. Eerder al werden vraagtekens geplaatst bij het feit dat het kantoor lid was van de businessclub van Donar en tegelijkertijd onderzoek deed naar de misstanden. In een analyse wijst het Dagblad van het Noorden er nu op dat het zicht op de cijfers bij de club lange tijd werd vertroebeld door de trage publicatie van de jaarrekeningen. Zo verscheen de jaarrekening 20/21 liefst negen maanden te laat en die van 21/22 kwam helemaal niet. Dat zou ook BDO zijn aan te rekenen, dat zelf niet wil reageren. De vraag wordt opgeworpen of het accountantskantoor niet al veel eerder had kunnen constateren dat de financiële administratie niet deugde.