BDO wil geen derdenverklaring geven voor basketbalclub Donar

De roemruchte Groningse basketbalclub Donar blijft in grote onzekerheid over haar voortbestaan. Accountant BDO weigert het UWV een derdenverklaring te geven. Donar moet daarom alle coronanoodsteun terugbetalen. Nieuwe donaties van supporters houden de club voorlopig nog overeind.

Na 72 jaar dreigt het doek te vallen voor basketbalclub Donar uit Groningen. De onlangs opgestapte accountant-die-geen-accountant-is Ronald Arkema bleek, aldus onderzoek van accountant BDO, langdurig onjuiste informatie te hebben verstrekt en zaken verkeerd te hebben voorgesteld. Ook zou hij transacties hebben gedaan die ‘niet direct in het clubbelang’ waren. Begin juli werd duidelijk dat Donar in grote financiële moeilijkheden is geraakt en circa 1,75 miljoen aan schulden heeft. De grootste schuldeiser is de belastingdienst, die nog zo’n 6 ton wil ontvangen.

Noodsteun terugbetalen

Een crowdfundactie onder aanhangers van de club leverde genoeg geld op om enig vertrouwen in de toekomst te halen. Maar vorige week volgde een nieuwe domper. UWV, waar Donar voor in totaal 679.000 euro aan coronanoodsteun had aangeklopt, vroeg om een derdenverklaring. Maar BDO weigert die te geven omdat het de boekhouding van Donar te ‘complex’ en te weinig ‘gestructureerd’ vindt. UWV wil nu dat Donar alle noodsteun terugbetaald. Probleem is echter, zo schrijft Dagblad van het noorden, dat 120.000 euro van die noodsteun al begroot als schuld. Daar komt nog eens 270.000 euro bij waarvan het UWV (net als alle andere schuldeisers in het crediteurenakkoord) 20 procent moet ontvangen om zich neer te kunnen leggen bij de sanering en het in leven houden van de club.

Strohalm

De taskforce die onderzoekt hoe Donar gered kan worden, zag zich plotseling geconfronteerd met een extra financieel gat van een ton. Een nieuwe crowdfundactie leverde afgelopen week echter 130 tot 150 duizend euro op. Daarnaast hebben nieuwe investeerders nog eens 100.000 euro op tafel gelegd in de vorm van het kopen van een aandeel van 25.000 euro. Het basketbal in Groningen heeft dus een nieuwe strohalm om zich aan vast te klampen.

Tijd dringt

Of het genoeg is om de sportclub in leven te houden is nog maar zeer de vraag. Niet alleen UWV moet akkoord gaan met het crediteurenakkoord, ook de Belastingdienst dient zich ermee te verzoenen. De fiscus heeft daarvoor tot komende maandag de tijd. Pas als alle lichten op groen staan, is Donar gered, kan er een licentie worden aangevraagd bij de BNXT League en kan er verder invulling worden gegeven aan de toekomst van de Groningse basketbaltrots, die op 23 september de eerste wedstrijd zou moeten spelen tegen Den Bosch. De Brabantse aartsrivaal doneerde ook 1000 euro om Donar voor de competitie te behouden.

Bron: Dagblad van het noorden