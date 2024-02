Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen.

Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier, en Assen worden verdacht van de genoemde strafbare feiten. Zeven mannen (in de leeftijd van 18, 19, 20, 21) uit Groningen, gemeente Westerkwartier, Soest en Tilburg, vermoedelijk betrokken als zogenaamde geldezels, zijn eveneens aangehouden op verdenking van (schuld)witwassen.

Groningen

Op 30 januari zijn doorzoekingen verricht in vijf woningen in Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Hierbij is beslag gelegd op merkvervalste kleding, horloges en sieraden, vier auto’s, contant geld en administratie. De hoofdverdachte, een 30-jarige man uit Groningen, is op 2 februari voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en blijft 14 dagen vastgehouden. De overige verdachten zijn na verhoor vrijgelaten.

Sinds oktober 2020

Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op de handel in merkvervalste kleding en het witwassen van de gelden die daarbij zijn verkregen. Op een telefoon van de hoofdverdachte werden grote hoeveelheden chatberichten aangetroffen. Uit deze berichten bleek volgens het onderzoeksteam dat de 30-jarige man uit Groningen, vanaf oktober 2020 tot en met heden, een handel in merkvervalste kleding coördineerde. Zo voerde de verdachte gesprekken met personen die kleding wilden kopen en met de vermoedelijke geldezels. Voor de verkoop en de betaling van de kleding maakte hij in eerste instantie gebruik van zijn eigen bankrekeningen. Op een gegeven moment maakte de verdachte gebruik van zogenaamde geldezels. De bankrekeningen van deze verdachten werden vermoedelijk gebruikt om het risico van de Groninger te beperken en uit het zicht te blijven van de Belastingdienst. Sommige geldezels speelden ook een rol in de kledinghandel van de Groninger.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De valse merkartikelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Het op de markt brengen – en dus ook weggeven – van merkvervalste goederen is een strafbaar feit.