Opgestapte bestuurder Hogeboom nu helemaal weg bij KPMG

Vanwege hun betrokkenheid bij examenfraude gaven bestuurder Marc Hogeboom en RvC-voorzitter Roger van Boxtel vorig jaar juli al hun functie bij KPMG op. Hogeboom bleef wel als accountant en partner verbonden aan het accountantskantoor, maar blijkt nu na enkele decennia bij KPMG de deuren helemaal achter zich te hebben dichtgetrokken.

Examenfraude

KPMG maakte in het najaar van 2022 al melding van een onderzoek naar ‘mogelijk afkijken’ bij toetsen van verplichte interne trainingen. Medewerkers zouden uitkomsten van toetsen onderling hebben uitgewisseld. Het kantoor meldde de kwestie, die door een interne klokkenluider aan het licht werd gebracht, zelf bij de Nederlandse toezichthouder AFM en de Amerikaanse PCAOB. Het eerste interne onderzoek van KPMG maakte vorig jaar duidelijk dat het ook in Nederland flink mis was gegaan. Jarenlang wisselden medewerkers antwoorden van toetsen met elkaar uit. KPMG liet weten een onbekend aantal van hen een sanctie te hebben opgelegd. Een onbekend deel is ontslagen.

Hogeboom en Van Boxtel stapten bij die gelegenheid ook op vanwege hun persoonlijke betrokkenheid. In een verklaring liet Hogeboom weten: ‘De bevindingen van dit uitgebreide onderzoek hebben mij doen besluiten mijn functie als bestuurder neer te leggen. Vanuit mijn rol als Head of Assurance sta ik voor de kwaliteit en integriteit van onze assurancepraktijk. Terugkijkend had ik meer oog moeten hebben voor signalen die erop wezen dat er onderling antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld binnen KPMG Nederland. Daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid.’

Ook bij andere accountantskantoren bleek de afgelopen jaren te zijn gesjoemeld met examens. Bij Deloitte moest bijvoorbeeld afgelopen najaar bestuurder Rob Bergmans opstappen, en ook andere accountantskantoren doen momenteel nog onderzoek. Lees hier meer over examenfraude in de accountancy.

Vertrek

KPMG heeft het interne forensisch onderzoek naar examenfraude inmiddels zo goed als afgerond. Aan het FD laat het accountantskantoor desgevraagd weten dat Hogeboom nu vertrekt: ‘Naar aanleiding van het onderzoek is besloten dat Marc Hogeboom, voormalig Head of Assurance en partner, per 1 januari 2024 is teruggetreden als partner.’