Bestuurslid Rob Bergmans stapt op bij Deloitte vanwege onderzoek examenfraude

Rob Bergmans, chief people & quality officer bij Deloitte Nederland, heeft zijn functie per direct neergelegd. Aanleiding daarvoor vormen de voorlopige uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke examenfraude bij het big four-bedrijf. Eerder vertrok Marc Hoogenboom al als topman van de accountantstak van KPMG, nadat bleek dat er daar ruim 500 keer was gefraudeerd.

KPMG startte eind vorig jaar een onderzoek na meldingen van mogelijke fraude bij interne PE-trainingen. Mede in het licht van incidenten in het buitenland deed de AFM daarna het verzoek aan de vijf andere OOB-kantoren om de interne leercultuur en het gedrag van de medewerkers onder de loep te nemen. Deloitte ging er dit jaar mee aan de slag en heeft het onderzoek nog niet afgerond. ‘Het onderzoek richt zich op alle verplichte in– en externe leerbewegingen over de afgelopen vijf jaar (periode 2018-2023) in de gehele organisatie. In totaal betreft het ca. 500.000 leeractiviteiten van ca. 8.000 medewerkers in alle posities in Nederland, alsook circa 6.000 oud-medewerkers.’

‘Niet in belang organisatie’

Een groot onderzoek dus, maar de tussentijdse bevindingen zijn voor Bergmans reden om nu al te vertrekken. ‘Ik kan niet anders dan vaststellen dat met de meest recente inzichten van het onderzoek en de feiten die daaruit zijn gebleken, het niet in het belang van de organisatie is als ik aanblijf als lid van de raad van bestuur of verbonden blijf aan Deloitte als partner. Het handelen van mij als bestuurder mag nooit ter discussie staan in het licht van de cultuur die we als Deloitte voorstaan. Ik kies er dan ook voor het belang van de organisatie voorop te stellen.’

Bergmans heeft zelf het besluit genomen, blijkt uit de reacties van president-commissaris Hans van der Noordaa (‘Gezien de voorbeeldfunctie die Rob vervult, begrijpen en respecteren we zijn beslissing’) en CEO Hans Honig: ‘Wij betreuren de gang van zaken zeer omdat kwaliteit en professionaliteit altijd op de eerste plaats moeten staan. We zijn dit verplicht aan onze klanten en medewerkers, zeker gezien onze rol in het maatschappelijk verkeer. Hoe pijnlijk ook, we respecteren en ondersteunen het besluit van Rob dat hij heeft genomen in het belang van de organisatie.’ Er wordt een opvolger gezocht; tot die tijd worden Bergmans’ werkzaamheden overgenomen door het zittend bestuur.

Bergmans heeft een lange geschiedenis bij Deloitte: hij startte er in 1994 en was sinds 2006 managing partner. Hij was pas sinds 1 juni lid van de raad van bestuur. In juli waren er nog geen signalen van misstanden bij Deloitte of de andere OOB-kantoren. Deloitte wil verder geen toelichting geven op welke feiten er tot nu toe precies uit het onderzoek naar voren zijn gekomen die Bergmans bewogen om op te stappen.