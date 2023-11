Accountantsdag 2023 is niet alleen een warm bad

De Accountantsdag 2023 in het AFAS-theater in Leusden kende dit jaar als centraal thema ‘Zeker in deze tijd’. Niet alleen NBA-voorzitter Kris Douma nam het woord, ook de twee kwartiermakers Chris Fonteijn en Marlies de Vries gaven acte de présence. De aanwezige accountants moesten tegen een stootje kunnen.

De verkiezingsuitslag dreunde nog na in het uitverkochte AFAS-theater. En natuurlijk kon ook NBA-voorzitter Kris Douma er niet omheen. Het vertrouwen van de samenleving in de politiek is ‘onderuit gegaan’, meende hij. ‘Het geduld is op, men wil resultaten zien. Dat is ook voor accountants van toepassing. We nemen verantwoordelijkheid, maar moeten ook met resultaten komen.’ Dat maakt dat er volgens Douma voor het accountantsberoep een ‘schone taak’ ligt.

Gefronste wenkbrauwen

Over geschonden vertrouwen kan de beroepsgroep meepraten. Deze week presenteerden de twee kwartiermakers hun langverwachte eindrapport over de Nederlandse accountancy. Kris Douma zei op het podium dat hij het rapport ergens wel positief vond voor de beroepsgroep. ‘De richting is goed’. Deze opmerking leidde bij Chris Fonteijn tot gefronste wenkbrauwen: ‘Heeft hij het rapport wel goed gelezen? De branche ontwikkelt zich echt teleurstellend langzaam, dat schrijven we meteen in de inleiding.’ Hij ziet in de branche een diep conservatisme en angst om te bewegen. ‘Neem de werkgroep geheimhouding van de NBA. Die zijn drie jaar bezig geweest om een document te maken. Dan komt er een mooi stuk uit, maar wat naar buiten komt is tien stellingen waarover men gaat praten. Dan denk ik: kom op, maak tempo, maak eens keuzes.’

Dagvoorzitter Rens de Jong: ‘U komt hier het feestje van de NBA even verstoren. Wat hoopt u dat er gaat gebeuren?’ Fonteijn: ‘Misschien moeten de werkgroepen proberen wat proactiever te zijn en niet, als er voorstellen komen, in de rem te gaan hangen.’ De Vries: ‘Dit past bij de toekomstige rol van de accountant. Die heeft een andere attitude nodig. Dat vraagt zelfreiniging en kritischer zijn op het eigen functioneren. Met de tijd meegaan, vooruit.’

Laf

De Jong: ‘Tegelijk zeggen jullie: “geen extra regels, geen nieuwe bedrijfsmodellen, het partnermodel behouden, accountancy en advies niet splitsen. Dat is toch laf?’ Fonteijn: ‘Bij elk schandaal vindt iedereen wat. Maar we hebben heel veel onderzoek gedaan. En dan blijkt dat al die ideeën een voor een niet werken. Joint audit, dat schiet niet op, over splitsing hebben we transparantievoorstellen gedaan. Maar we willen weg van de emotie.’ De Vries: ‘Het alternatief van het partnermodel is een corporate model. Dat zie je al komen met de komst van private equity. De andere kant is de rijksaccountant. Ik vraag me af of dat altijd de beste oplossing is. Binnen het huidige systeem is een partnermodel goed, maar het vraagt wel voortdurende waakzaamheid.’